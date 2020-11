Es uno de los casos de supuesto plagio más escandalosos y que más tiempo han tardado en solucionarse en los juzgados. La batalla judicial que Led Zeppelin llevaba años librando por su éxito Stairway to Heaven, ha llegado a su fin. No ha sido un camino de rosas, y los miembros de la banda han estado, en ocasiones, a punto de perder, lo cual habría ocasionado pagar una enorme indemnización.

Todo comenzó en abril de 2016, cuando la banda Spirit obtuvo el reconocimiento de un juez al denunciar que las primeras notas de Stairway to Heaven (1971) eran lo suficientemente similares a las de su canción instrumental Taurus (1968) como para acusarles de plagio. La acusación toma más fuerza si tenemos en cuenta que los dos grupos tocaron juntos en varias ocasiones a finales de los años sesenta. Según el mánager de Spirit, el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, pidió al grupo que le enseñara los acordes iniciales de la canción.

Para defenderse, los miembros vivos de Led Zeppelin, Jimmy Page, el cantante Robert Plant y el bajista John Paul Jones dijeron, antes de llegar a juicio, que ambas canciones están incluidas en "una escala cromática descendiente de tonos" que no podía considerarse susceptible de protección por derechos de autor. Así comenzó uno de los casos de derechos de autor más seguidos de la industria musical, donde se exponía a Plant y a Page a millones de dólares en daños.

Así ha ganado Led Zeppelin el supuesto caso de plagio de ‘Stairway To Heaven’

En junio de ese año, Plant y Page fueron declarados inocentes del plagio, considerando que no habían tenido acceso a la canción para componer el riff de su tema. Sin embargo, el litigio estaba lejos de terminar. El pasado mes de agosto, un nuevo demandante quiso reabrir el caso, alegando que el jurado no entendió la originalidad de la música pop. "Las notas musicales no se pueden proteger y las combinaciones de notas que se utilizan pertenecen al dominio público, pero cuando hay algo único en la selección y disposición de estas notas, eso puede tener derechos de autor, y el juez no le dijo esto al jurado antes de que comenzaran a deliberar», argumentaba.

Ahora bien, esa petición de reapertura del caso es la que no ha prosperado. El Tribunal Supremo se ha negado a hacerlo, poniendo fin a esta batalla legal, y esta vez para siempre. El grupo ha obtenido la victoria después de que esta corte se negara a tomar el caso, lo que significa que se ha mantenido la decisión de marzo de 2020, a favor de Led Zeppelin.

El abogado de Spirit, Francis Malofiy, seguía desafiante cuando llegó la noticia. Así lo dijo en una entrevista a Rolling Stone : "Lo que tienes aquí es una gran victoria para la industria multimillonaria contra los creativos. Amo a Led Zeppelin como hombre, pero son los mayores ladrones de arte de todos los tiempos y se salieron con la suya de nuevo hoy".

John Paul Jones, Robert Plant y Jimmy Page, miembros de Led Zeppelin, en 2012. / Dave J Hogan/Getty Images

Led Zeppelin IV, el disco donde se incluye este tema, ha vendido más de 37 millones de copias en todo el mundo desde su lanzamiento en 1971. Se estimó en 2008 que la canción había acumulado regalías de cerca de 562 millones de dólares. En los cinco años que duraron las batallas legales, se ha estimado que Stairway to Heaven ganó 3,4 millones de dólares.