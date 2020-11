Crush, el flechazo fugaz que encasilló a Jennifer Paige

En 1998, de la noche a la mañana, Jennifer Paige ascendió al estatus de estrella del pop. La canción que catapultó a la artista al top mundial fue la imperecedera Crush: vendió 11 millones de copias y fue nº 1 en 16 países. En LOS40, el single debut de la artista norteamericana llegó al podio el 14 de Noviembre de 1998. Se cumplen ahora 22 años de ese 'flechazo' que, si bien nos encandiló a todos, encasilló a la vocalista. Desde entonces es conocida como 'la cantante de Crush', porque desde entonces, no volvimos a saber de ella.

Jennifer Page a LOS40: "todavía me tengo que pellizcar"

A Jennifer Page le costó asimilar el enorme impacto de Crush y la rapidez con la que se convirtió en un mega hit. La cantante de Atlanta reconoció entonces que estaba asustada "soy como un cervatillo delante de unos faros". Ese éxito, que empezó en Estados Unidos, se trasladó poco después a Europa... y a España, donde visitó los estudios de LOS40 en Septiembre de 1998. Tony Aguilar mantuvo una breve charla con ella y le preguntó si ya había superado el 'susto' inicial y se sentía más segura. Page reconoció: "Se ha convertido en algo más y más... un poco más real, pero todavía me tengo que pellizcar para recordármelo"

Meteórico ascenso

Y es que todo ocurrió muy rápido y gracias a Andy Goldmark, conocido por sus trabajos para Elton John, All 4 One, Natalie Cole, Michael Bolton o Labelle, entre otros. En Abril de 1998, poco después de que Jennifer grabara Crush, el co-productor y co-autor del tema lo movió por las emisoras de radio de Los Ángeles con tal fortuna, que empezó a ascender en sus listas. Sin compañía discográfica, sin promoción... "no teníamos portada, ni fotos, la canción no estaba masterizada, apenas producida, nada. Tuvimos que darnos prisa para que llegara a las tiendas. Las primeras 20.000 copias se agotaron", recordaba entonces Page.

La primera vez que Jennifer escuchó Crush en la radio estaba al teléfono hablando con su madre. Empezó a gritar y su madre pensó que estaba teniendo un infarto

La clave del éxito: "es tonta, pero no demasiado tonta"

El impacto tan inmediato de Crush, se debió, según Jennifer a que "es a la vez lo suficientemente profunda y lo suficientemente superficial. Es tonta, pero no demasiado tonta. Tiene un buen equilibrio y creo que el mundo necesita unas cuantas canciones más así". En una entrevista publicada en Bustle en Abril de 2017, la cantante reconocía que fue la honestidad de su letra, lo que realmente conectó con la gente, y lo que hizo que haya mantenido su popularidad desde entonces: "Obviamente Crush no es una canción profunda, pero cuando estás descubriendo la vida por primera vez por ti mismo, te sientes libre. Creo que la gente se siente identificada con ese sentimiento, que puede vincular sus propias historias con tu música, y cuando lo hacen, es cuando realmente conectas".

La inspiración de 'Crush' no fue Joey Fatone

Crush, el flechazo fugaz que encasilló a Jennifer Paige

Aunque Jennifer no es la autora de la canción, su letra sí coincide con sus propias observaciones y con las experiencias personales de su vida sentimental. En aquella época, finales de los 90s, circuló en los medios el rumor de que el destinatario de Crush era Joey Fatone, componente de *NSync. Supuestamente Paige estaba saliendo con él. Pero la cantante lo desmintió y dijo que nunca habían quedado siquiera y que simplemente habían coincidido en los mismos eventos (conciertos, programas de televisión). De ahí había salido el rumor

El brillo de 'Crush' ensombreció lo demás

A pesar de lo prometedores que fueron sus comienzos, la carrera de Jennifer Page continuó sin ninguna repercusión. Y eso que la cantante se ha esforzado en ser escuchada a lo largo de los años y ha seguido publicando discos. Aunque Crush la impulsó al estrellato, también la encasilló, y ha tenido que luchar por encontrar un éxito similar desde entonces. No obstante, nunca le ha preocupado demasiado ser conocida como 'la cantante de Crush'. Así lo afirmaba en Bustle: "Intento no darle muchas vueltas a la cabeza. A través de los años, obviamente, he sido encasillada... pero intento desprenderme de esa mochila porque realmente es algo que no puedo controlar y no puedo hacer nada al respecto"

Aburrida de 'Crush'

Cuando a Paige le preguntaban en Popjustice que evaluara entre 1 a 10 lo mucho que le aburría hablar siempre de Crush, la cantante puntuó su hastío con un 7. Sin embargo, en su álbum Starflower de 2017, incluyó una nueva versión del tema, más lenta, más acústica. En Billboard explicaba: "Me han pedido que vuelva a grabarla muchas veces y nunca he querido hacerlo porque la original es la original. Pero, por alguna razón, fue un experimento que encontró su sitio en el álbum y me gustó. Es tan diferente a la original... realmente es como un pequeño bonus track, una última incorporación, pero me gusta cómo quedó"