Cutemobb presenta ‘Cute Tapes’, una mixtape urbana que refleja la diversidad de la Generación Z

El panorama urbano tiene tanto que ofrecernos todavía, esto no ha hecho más que empezar. Jóvenes de la Generación Z con muchísimo talento y originalidad nos presentan un proyecto que grita: No tenemos miedo a ser diferentes. Hablamos de Cutemobb que lanzaba este 6 de noviembre su primera mixtape llamada Cute Tapes, un conjunto de 22 temas que reflejan perfectamente el nuevo sonido que se está creando en Barcelona.

¿Quiénes son Cutemobb?

Un grupo de amigos que han crecido juntos que, a pesar de tener unas historias muy diversas, persiguen ambiciones parecidas y comparten visiones del mundo similares. Este primer trabajo de dos semanas en el BBStudio es su forma de manifestar su pasión a la música, el arte y el amor a su ciudad.

Primero sacaron Feelings, de la mano de LeÏti Sene, SAM DAVIES e iseekarlo y también De lo mío con Sene, Juicy BAE y Bexnil. Todo un éxito, un aperitivo de lo que sería esta diversidad cultural que caracteriza al grupo. Sus sonidos tienen beats potentes, urbanos y un toque de R&B en canciones como <3am.

Además de letras que pondrán la banda sonora a jóvenes de la misma edad que se unan a esta onda. Otro de sus puntos fuertes son las colaboraciones que elevan este trabajo a un alto nivel nacional: YungBeef, Aleesha, ElMini, Rojuuy y JuicyBAE entre otros.

Cutemobb presenta ‘Cute Tapes’, una mixtape urbana que refleja la diversidad de este grupo de creativos

“Ahora que no estás, duele el cora-zón, tengo la mente nublada cuando estás, no sé si verte es lo que me va mejor, las piernas tiemblan cuando más cerca estás, no sé si es raro que no salga la voz”, dice parte de la letra de No verte cuesta, una canción con rollito lofi que tira a sentimental. Mientras que Para es más chill y R&B con la sensual voz en inglés de Bikoko: “You thought I’d be forever, as if I had forgot that I am mine, nobody told you that I have moved on”. Con la característica voz de Yung Beef en Spiritual Gangsters Doing Time In A Body nos vamos a la calle con este rap: “Ellos tienen los relojes, yo tengo tiempo y ganas del aburrimiento”. Puedes escucharle entera en Spotify aquí.

Sin duda, sea cual sea tu preferencia musical, en este mixtape tienes un gran descubrimiento y varias canciones que añadir a tu playlist de favoritos. Sonidos diferentes que te meten en una nueva atmósfera, un estilo de vida.

Los pilares creativos

Cutemobb, este colectivo de creativos nace del ya consolidado Leïti Sene con los productores Bexnil , ChineseGuy2021 e iseekarlo. También estan en el grupo como vocalistas Bikôkô , JesseJames , SamDavies & Anouck ,productores como Malekk y Boofkid, bailarines como AluNGV, HarySafu y diseñadores ByLeguardy y UgoBoular. La portada es obra de Victor Morales y el color de Cutr3Cutr3.