Ester Expósito se sincera sobre los problemas que tuvo en el confinamiento: “No sabía dónde meterme”

Solo tiene 20 años, pero ya sabe lo que es ser una de las personas más famosas del país. Ester Expósito se ha convertido en uno de los rostros más solicitados del panorama nacional gracias a su papel de Carla en Élite. En tan solo dos años, Ester se ha convertido en la española más seguida de Instagram, superando a Georgina Rodríguez.

Pero no todo es bueno cuando tienes tanta exposición. La actriz, que este mismo octubre estrenó Alguien tiene que morir, también ha tenido que sufrir en sus propias carnes lo que es que hablen continuamente sobre su vida.

Los titulares que más ha leído la joven (además de lo que están relacionados con sus relaciones sentimentales) son los que tienen que ver con sus supuestas operaciones estéticas. Hace unas semanas, la joven publicó en sus redes sociales un contundente mensaje desmintiendo que haya pasado por el quirófano por motivos estéticos en algún momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester Expósito (@ester_exposito) el 25 Oct, 2020 a las 9:44 PDT

Ahora, en una entrevista para El País, ha querido dar un paso más y ha querido mandar un mensaje para todas aquellas personas que hablan sobre estas supuestas cirugías:

“Mira, ahora con esto de la fama, por así decirlo, ha salido el tema de las operaciones estéticas. Resulta que me he hecho toda la cara. Es acojonante. ¡Si no me ha dado tiempo! No me he hecho nada”

Además, la joven debate sobre por qué una mujer tiene que aguantar este tipo de especulaciones en la industria y un hombre no: “Claro que he cambiado y voy a seguir cambiando, pero lo que más me molesta es que no conozco a ningún actor al que, por mucho que haya cambiado de los 15 a los 25, se le cuestione ni se analice si su belleza es natural. Como se supone que los hombres no se operan, en cuanto una mujer está en el disparadero se especula sobre ello.”

Ester también se ha mostrado contundente sobre lo que más le molesta de todos estos rumores: “Lo que me jode es que utilicen mi imagen para vender una serie de cirugías estéticas, para fomentarlas o decirles a las niñas: ‘Si queréis estar como ella, tenéis que haceros todo esto”.

Sobre cómo pasó el confinamiento

Al igual que el resto de las personas, Ester ha tenido que hacer un parón en su vida durante los meses de confinamiento. La actriz, que estaba en mitad de algunos proyectos, tuvo que encerrarse en casa y darle al botón de “pause” durante unas semanas.

Acostumbrada a trabajar, la joven no lo llevó muy bien: “Fue horrible. Yo convivo con la ansiedad desde antes de la fama. Siempre estoy que me va a mil la cabeza. Me vine muy abajo, tenía ansiedad a diario, no sabía dónde meterme. Yo necesito mucha actividad, amo trabajar y lo echaba de menos.”