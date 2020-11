TXT desvela cuál fue su primera impresión de BTS

Desde que TXT debutó en la industria de la música, sus compañeros de agencia BTS siempre se han mostrado felices por cada paso que han dado. Por su parte, los intérpretes de Cat & Dog también han devuelto este gesto de sus compañeros con bonitas palabras de agradecimiento.

De hecho, han sido los chicos de TXT los que han desvelado cómo fue ese primer encuentro con los artistas y la impresión que les causaron. Y sí, fue de lo más positiva.

"Los habíamos visto durante nuestros días de aprendices, pero nos presentamos formalmente por primera vez después de nuestro debut. Después de presentarnos, nos compraron pizza y estaba deliciosa. Gracias, BTS", explica Huening Kai según lo recogido por Soompi. Pero no todo queda ahí.

"Antes de nuestra presentación en los medios, tenía la sensación de que definitivamente nos harían alguna pregunta sobre si BTS nos había dado algún consejo. Entonces me comuniqué con J-Hope primero para pedirle consejo, y él me respondió con un mensaje realmente grandioso. Dijo: 'No importa cuál sea la situación, no pierdas la confianza y muéstrales todo lo que tienes'", añade Taehyun.

Sin duda, unas palabras que animaron, al menos al surcoreano, a seguir persiguiendo sus sueños y esforzándose en cada proyecto que lanzar junto a sus compañeros. El empujón que cualquier persona necesitaría para conseguir ese atisbo de esperanza e ilusión.

Ahora TXT se ha convertido en una de las mayores promesas de las nuevas generaciones de artistas de K-Pop para conquistar la industria musical a nivel internacional. Su último lanzamiento es el de Minisode 1: Blue Hour, el EP que incluye temas como Ghosting, Blue Hour y Way Home.

Y tú, ¿te gustaría escucharlos en una colaboración con BTS?