Este 11 de noviembre estamos de celebración y es que es el Día del Soltero. En España, un 36% de la población no tiene pareja según las estadísticas de Ourtime, por eso, para todas aquellas personas que todavía no hayan encontrado a su media naranja, hemos seleccionado diez de las mejores canciones dedicadas a vosotros, los solteros para que celebréis este día por todo lo alto.

Soltera de Lunay.

La clásica que no podía faltar en nuestra lista. Y es que este tema se ha convertido en todo un himno para aquellos que disfrutan de su soltería o aquellos que deberían hacerlo. Porque "estar soltera está de moda" y ahora mismo de lo que más tenemos ganas es de darlo todo bailando y olvidarnos de todo lo que pasa a nuestro alrededor.

10 canciones para celebrar el Día del Soltero

Me and my Girls de Selena Gómez

La diva del pop lo tiene claro: "You don't understand, I don't need a man" (No lo entiendes, no necesito a ningún hombre). En esta canción, Selena rinde un digno homenaje a la amistad y en especial a todas aquellas amigas que hacen olvidar cualquier día gris. Un tema que hará que saques del armario tu mejor traje de fiesta y aunque por las condiciones sanitarias tenga que ser delante del espejo, no dejarás de bailar.

10 canciones para celebrar el Día del Soltero

Estoy soltera de Thalía

Una canción para soltarse el pelo y en la que Thalía tiene bien clara una cosa: "Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan, hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera". Si quieres reafirmarte en todo lo bueno que trae el no tener pareja, sin duda esta es tu canción y si, por el contrario, no consigues ver el lado positivo y necesitas una canción que te lo muestre, esta es la indicada. Versos como: "Nadie que me estrese, nadie que me siga, Si me porto mal yo tengo un santo que me cuida", harán que agradezcas ser soltera.

10 canciones para celebrar el Día del Soltero

It's my life de Bon Jovi

Un temazo con mayúsculas, el "carpe diem" hecho canción. Un single que habla esencialmente de disfrutar de la vida y dedicarse simplemente a vivir. El tema tiene una dedicatoria específica: "No es para los corazones rotos y carentes de fe", que nadie se lleve las manos a la cabeza porque la letra no te desanimará aunque estés pasando por un momento de bajón, al contrario, hay una frase que te alentará a seguir adelante: "Es ahora o nunca, no viviré por siempre", un poderoso lema que muchas veces necesitamos recordar para aprender a disfrutar de la vida.

10 canciones para celebrar el Día del Soltero

El desorden de Ozuna y Daddy Yankee

Estos dos artistas suben la temperatura y levantan la voz para decir bien claro que buscan "una nena que se atreva a bailar conmigo to'a la noche". Un single no apto para enamoradas y enamorados, sólo para aquellos que cuando pisan una pista de baile se olvidan de todo y se dejan llevar por el ritmo.

10 canciones para celebrar el Día del Soltero

Rolling in the deep de Adele

Un tema profundo y sentimental que esconde una ruptura dolorosa pero también una dureza envidiable a la hora de superarla que seguro que al escuchar la canción, dará fuerzas a todos los que estén pasando por un momento parecido, porque recuerda "there is a fire starting in my heart"

10 canciones para celebrar el Día del Soltero

Tusa de Karol G y Nicki Minaj

Poco queda por decir de un tema que ocupó el puesto número uno en cientos de países y es que la frase de Nicki Minaj de "hise toro este llanto por nada" ha sonado bien fuerte en cientos de discotecas y motiva a seguir adelante con fuerza y el paso bien firme.

10 canciones para celebrar el Día del Soltero

We are never ever getting back together de Taylor Swift.

Una canción pegadiza de una diva que acumula un buen puñado de rupturas. No ha confesado quién es el objetivo de esta letra pero Taylor Swift lo dice bien claro: "Nosotros nunca jamás jamás volveremos a estar juntos, nosotros nunca jamás jamás volveremos a estar juntos, ve y conversa con tus amigos, conversa con mis amigas, conversa conmigo, pero nosotros nunca jamás jamás jamás volveremos a estar juntos"

10 canciones para celebrar el Día del Soltero

Shout out to my ex de Little Mix

Desde lo más alto, la banda femenina, Little Mix enseña como enfrentarse a un ex desde una posición empoderada. Y es que toda la letra del single es icónica pero hay unos versos que lo son especialmente: "Olvida a ese chico, ya lo he superado, espero que ella consiga mejor sexo, espero que ella no esté fingiendo como hice yo, cielo".

10 canciones para celebrar el Día del Soltero

Single Ladies de Beyoncé

Un tema que no podía faltar de la gran Beyoncé. Una canción capaz de subir el ánimo a cualquiera y es que, es cierto que con los primeros ritmos de la canción ya nos morimos de ganas de coger los tacones y darlo todo.