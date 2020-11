Lana del Rey cierra 2020 con su disco de clásicos americanos y temas navideños

Lana del Rey, la diva estadounidense con una de las voces más dulces y profundas del planeta, trae un regalo por navidad a todos sus fans y lanzará un disco en formato digital de versiones de standards de la música americana y clásicos navideños .

Estabamos deseando escuchar su séptimo álbum de estudio,Chemtrails over the country club, cuyo lanzamiento estaba programado para inicios del pasado mes de septiembre, pero por problemas de logística tendremos que esperar unos meses más. En principio, según ha anunciado la artista, este álbum no verá la luz hasta el mes de marzo de 2021.

Según relató Lana del Rey, el motivo del retraso de Chemtrails Over The Country Club radica en que las plantas de prensado de vinilos permanecerán cerradas hasta principios de marzo, por lo que, según afirmó la artista, "su llegada a las tiendas no será antes de 16 o 17 semanas".

Así que como regalo de compensación, nos trae este nuevo proyecto de clásicos americanos que se impregnaran de la esencia de la artista. Según ha comentado la celebrity a través de su cuenta de Twitter, en él se incluirán "canciones de Patsy Cline" y otras del "género americano que tenía en el bolsillo con Nikki Lane", comentaba refiriéndose a un par de temas que tenía preparados con la artista.

Entre los singles de este disco que verá la luz el día de Navidad se encuentra la versión desnuda de You'll Never Walk Alone, un tema sentimental e intenso al más puro estilo de Lana del Rey capaz de encandilar a cualquiera que lo escuche.

Aunque este álbum navideño es uno de los mejores regalos que podrían recibir los fans de Lana del Rey, la cantante ha asegurado que cada vez queda menos para poder disfrutar de Chemtrails Over The Country Club, pues el disco está terminado. Además, la artista se muestra convencida en que es un proyecto muy especial, pues, según sus palabras tiene un aire "folky y superdiferente" comparado con su predecesor, Normam Fucking Rockwel.