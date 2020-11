De Pablo López a The Weeknd: la lista semanal, vídeo a vídeo

De Málaga a Toronto: aunque en sentido figurado, la lista de esta semana arranca en el sur de España y termina en el norte de América, lo que da una idea de la variedad de músicas (y músicos) que acoge. El puesto de farolillo rojo lo ostenta actualmente el malagueño Pablo López con Mariposa, avance del que será su próximo disco. En el número uno está The Weeknd con In your eyes. No es la única canción del canadiense en el chart: en el repaso visual de la parte superior encontrarás también su tema Blinding lights, que fue también número uno (tres semanas no consecutivas) y que actualmente brilla como récord de permanencia (42 semanas con nosotros). También fue número uno Before you go, de Lewis Capaldi, que justo esta semana nos abandona y al que recordamos a modo de preámbulo.