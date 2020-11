Becky G: “Antes me sentía insegura hablando spanglish”

Becky G no podía despedirse de 2020 sin lanzar uno de esos temas con potencial de hit. Después de la buena acogida que tuvieron Muchacha y Tiempo pa' olvidar, con Gente de Zona y Abraham Mateo, respectivamente, la cantante estadounidense regresa con No Drama, su esperada colaboración con Ozuna. La artista ha estado en LOS40 Global Show para presentar esta canción y hablar de todo lo ocurrido en 2020 tanto en lo personal como en lo profesional.

"No drama es mi mood de 2020"

"No Drama es una canción que grabamos el año pasado", asegura la cantante antes de contar como se produjo la incorporación de la estrella de Puerto Rico a este prometedor sencillo. "Ozuna tiene una voz y un estilo muy diferentes. Cuando escuché sus partes de la canción sentí que no había nadie más que podría formar parte de No Drama, y así fue".

Videoclip oficial de 'No Drama'

Para Becky G "No Drama es mi mood de 2020" porque es "una canción para disfrutar, escapar y sentir un poco de esa normalidad" que teníamos antes. "La canción es muy divertida y muy pegadiza. Ozuna me dijo que este tema es chicle". Sin duda, una forma de evadirse de toda esta realidad que nos ha traído la pandemia y de la que ella es muy consciente. "Pensé que este año iba a cumplir todos mis sueños. Sin embargo, en lugar de ser un año de conseguir todo lo que quiero está siendo un año de dar las gracias por todo lo que tengo", señala.

"Antes me sentía insegura por hablar spanglish"

Durante la entrevista, Becky G también ha hablado del spanglish, la "fusión morfosintáctica y semántica del español con el inglés" que tanto está de moda en la escena musical internacional. "Ahora está muy de moda el spanglish, pero siempre me sentí insegura hablándolo", desvela Becky G en LOS40 Global Show. "No era porque me diera vergüenza hablar español porque me siento orgullosa de mis raíces. Era más por lo que pudiese decir la prensa o mis fans. Pensaba: '¿Me van a juzgar por mi acento?'", y añade: "Hay muchas artistas que quieren cantar español, pero cuando tienen una entrevista necesitan traductor. Yo siempre he hablado inglés y español porque para mí es muy importante enseñar a mis fans como soy. Estoy superorgullosa de mi sangre y el spanglish es mi flow".

"Las mujeres merecemos las mismas oportunidades"

Tony Aguilar también le ha preguntado a Becky G por el equipo de fútbol femenino de Los Ángeles del que la cantante forma parte como empresaria. Y es que implicándose en este sector, la intérprete de Mayores pretende llevar el empoderamiento femenino a todos los ámbitos. "Siempre he sido de mujeres al poder y esto va a cambiar el mundo del deporte. Ojalá se empoderen muchas mujeres en este mundo", explica, y recalca que eso es algo que siempre ha tenido muy presente en su vida, empezando por su carrera musical.

"Mi intención no es hacer sentir incómoda a otras personas, sino preguntar que por qué cuando lo dice un hombre está bien, pero cuando lo dice Becky G, Natti Natasha o Karol G no. ¿Por qué nos miran diferentes? Hay que dar pasos adelante a un espacio en el que las mujeres sí somos capaces y merecemos las mismas oportunidades, especialmente en una cultura y en una industria que es muy machista", termina diciendo.

