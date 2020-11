Temazos de Leiva, Justin Bieber, Eminem y Rihanna que fueron Nº1 esta semana

Es lo que tiene la música, que no solo nos hace sentir bien sino que nos transporta a felices momentos del pasado que muchas veces asociamos a una melodía. Por eso nos encanta mirar atrás cada semana en La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola, sección en la que evocamos éxitos que fueron número uno de LOS40 en la semana en curso. Aún tenemos reciente un tema como Superpoderes, de Leiva, que hizo lo propio el año pasado, llevando una vez más el buen rock español a la estratofera de la lista.

Otros rockeros españoles como Revólver y Héroes del Silencio también fueron número uno una semana como esta; Carlos Goñi, en 2000, con San Pedro, y el cuarteto zaragozano, en 1995, con Iberia sumergida, que fue dos veces líder ese año. No menos cañero era Welcome to my life, el himno power pop de los canadienses Simple Plan: número uno en 2005.

En 2015 asistimos al apoteósico regreso de Justin Bieber con What do you mean?, el single que confirmó que el antiguo ídolo infantil había madurado. Fue número uno esta semana de noviembre. Y hace diez años, Eminem y Rihanna sumaban la última de las tres semanas que permanecieron en la primera posición con Love the way you lie.

Concluimos este momento retrovisor con otra formación española que nos ha acompañado muchos años con sus estupendas canciones: Cómplices, el entrañable dúo de Teo Cardalda y María Monsonís, que accedió a la primera plaza esta semana de 1990 con Los tejados; hace justo 30 años, en la temporada en que Tony Aguilar debutó en LOS40. En el vídeo de arriba, Tony recuerda todos estos temas.