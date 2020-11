5 de 10 Leonardo DiCaprio había sido nominado a un Óscar en 1994 por ¿Quién ama a Gilbert Grape?, pero no fue hasta El aviador de Scorsese cuando la Academia de Cine volvió a fijarse en él. Ni Titanic, ni Gangs of New York ni siquiera Atrápame si puedes fueron suficiente para que lo incluyesen en la parrilla de nominaciones principales. En 2005 la suerte cambió con El aviador, pero Jamie Foxx le arrebató el premio por su papel en Ray. En 2007 lo volvieron a nominar, esta vez por Diamante de sangre (y sorprendentemente no por Infiltrados, que sí se llevó el premio a mejor película y director), pero el de mejor actor acabó en manos de Forest Whitaker, que ese año había protagonizado El último rey de Escocia. Todo el mundo pensó que 2014 sería el año de DiCaprio: su interpretación en El lobo de Wall Street parecía insuperable. Pero Mattew McConaughey llegó para cobrarse su venganza por perder el papel de Titanic y se llevó el Óscar a mejor actor por Dallas Buyers Club. También perdió el de mejor producción –que compartía con Scorsese– en favor de 12 años de esclavitud. 0 de 5.