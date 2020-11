Rosalía, Lydia Lozano y otros famosos que la han liado con el móvil

Hoy en Anda Ya hemos querido tratar un tema muy jugoso, que seguro conoceréis de primera mano. Este asuntillo que ha llegado hasta nuestra redacción y que hemos vivido nosotros mismos en nuestras carnes: Las liadas con el móvil.

Y es que todos nos hacemos mayores y hemos tenido ese momento en el que nuestro teléfono nos ha jugado una mala pasada. Sin irnos más lejos, ayer, el equipo de Anda Ya recibió un WhatsApp con una foto de nuestro compañero y presentador, Dani Moreno “El Gallo”, que no tardó en borrar. Es verdad que era una foto inocente, pero ¿qué sucede en los casos que no lo son o cuando la liada es mucho más grave?

Ser un celebrity no te libra de estos momentos que quieres que te trague la tierra. La cantante Rosalía, pese a ser una millennial de pura cepa, filtró sin querer el teléfono del artista Pablo Alborán. Pese a su experiencia en Instagram donde acostumbra a sus seguidores con stories diarios, la autora del “Mal Querer” publicó una conversación con Alborán en el que se podía ver el teléfono del cantante malagueño.

Otra menos millennial a la que su móvil le jugó una mala pasada fue a Lydia Lozano. La periodista de Telecinco acudió a “Hormigas Blancas” y sin pensarlo dos veces mostró la pantalla de su teléfono para contrastar una información. Sin embargo, la colaboradora no se percató de que acababa de confirmar que el programa no se emitía en directo. Una duda que tenían todos los seguidores y que se resolvió gracias al error de Lozano.

Aunque si hablamos de liadas con el teléfono, sin duda alguna, Berto Romero se lleva la medalla de oro. El humorista quería invitar a distintos amigos a su obra en Madrid. Mostrando que como cuenta en “Mira lo que has hecho” ya no es tan joven como le gustaría, el catalán se equivocó y en vez de enviar un difundido a estos contactos, acabó creando un grupo de Whatsapp con decenas de personas entre los que destacaban famosos, como Pablo Motos o Alberto Chicote, y amigos de Berto que no forman parte de la farándula.

Al ver lo que había hecho, el comediante decidió abandonar el barco e irse del grupo. Desafortunadamente para él, el grupo seguía vivo y se convirtió en el paraíso de los trolles.

