¿Quién es Dalizz? La nueva promesa femenina del terreno urbano

El género urbano está en la cresta de la ola y muchos son los artistas que se unen al movimiento esperando ser ellos el próximo Bad Bunny o la siguiente Karol G. Pero también saben, que para destacar entre la masa hay que ser muy únicos. Entre ellos está Dalizz, la puertorriqueña de 21 años que empieza a abrirse sus puertas en Miami viene pisando fuerte en este terreno.

¿Quién es Dalizz?

Esta joven artista empezó a tocar el piano con solo 8 añitos y ahí comenzó sus estudios musicales en Puerto Rico. Escribía poemas y estaba, en ese momento, influenciada por los sonidos de reguetón que escuchaba su padre. Aquí se fusionaron esos dos pilares: la formación clásica y los ritmos latinos. Una vez que se mudó a Miami, se vio inspirada por elementos culturales diferentes y empezó a crecer también de forma personal. ¿El resultado? Un estilo maduro que va perfectamente con su voz.

¿Quién es Dalizz? La nueva promesa femenina del género urbano

Trabajos y temáticas

En 2019 debutó con El Candao, tema al que precedieron Alto voltaje, Noche, Ando suelta, Confidencial o Quiero Estar Contigo (QEC). Entre ellos encontramos unas temáticas predominantes. En primer lugar, el amor y la sensualidad como refleja la letra de QEC: “Amor y afecto no es lo mismo / Como tú no había visto / Quiero tenerte siempre aquí conmigo / No encontraba la manera de decirte esto / Para mí no es fácil esto es algo nuevo”. En esa misma línea canta en Alto Voltaje: “Soy la que te mata en la cama vuelves porque te gusta que soy mala / Del candao’ no tienes llave / La mente te daño y tú lo sabes”.

Otro tema que va de la mano es el empoderamiento de la mujer, muchas veces al lado de la libertad sexual. Como el freestyle que se marca en Girl Power, donde se puede ver otra cara más relajada de la artista que no le tiene miedo a recitar sin guion establecido. Otro tema libre es Dame un pal de meses, subidos ambos a su canal de Youtube.

Próximo sencillo: ‘Momentos’

“Aunque me gustan todos mis temas este es mi favorito porque siento que es un tema completo, me encanta la letra, la melodía la producción, creo que muestra mucho de mí y me encanta el haber sido parte de la producción”, dice Dalizz sobre Momentos. Su próximo single es muy especial por varios factores, uno de ellos, que se grabó el día de su cumpleaños.

El 13 de enero, ella se encontraba en Puerto Rico y, en medio de la incertidumbre que el terremoto acababa de causar, encontró la inspiración. "Momentos es una canción con mucho sentimiento donde también da cabida a reflexión sobre nuestras acciones", comenta.

Es importante recalcar que para esta canción se ha unido a Josean Cruz, responsable del sonido de Maluma, J Balvin, Don Omar o Bad Bunny entre otros. Aunque la composición y la mayor parte de la producción es suya. Esta creación conjunta verá la luz este 13 de noviembre.