El mundo comienza a respirar aliviado, la vacuna contra el Coronavirus parece que está cada vez más cerca, y con ella también nuestra antigua normalidad que tanto añoramos.

Sin embargo, hasta que esta no aparezca definitivamente, tenemos que seguir conviviendo con la Covid-19 y poner de nuestra parte para que la pandemia se acabe cuanto antes y con el menor número de contagiados posibles.

Por eso, los niños de Masaka Kids Africana lo tienen bien claro y, al ritmo de Let's fight Covid-19, nos enseñan qué debemos tener en cuenta a la hora de relacionarnos con otras personas, así como nos alertan sobre los peligros del virus. Y lo hacen de la manera más divertida posible: Bailando y cantando.

Masaka Kids Africana: Los niños huérfanos ugandeses recuerdan cómo protegerse del Coronavirus

El videoclip comienza mostrando los efectos que una persona puede padecer cuando se contagia de Coronavirus, aunque, los pequeños no quieren que nadie se asuste, solo que seamos responsables, por eso lanzan un mensaje de ánimo que ellos mismos escriben: "Don't be Scared, Coronavirus will end" (No tengas miedo, el Coronavirus acabará).

No obstante, hasta que la Covid acabe, deberemos seguir una serie de recomendaciones que aunque ya sabemos, nunca está de más recordarlas y más de esta manera tan divertida, estas son: Toser en el codo, no en las manos; mantener la distancia social; saludar con los pies o con el codo pero nunca con dos besos; lavarse mucho las manos y quedarse en casa "para salvar vidas".

Así, de una manera original y divertida aprendemos cómo cumplir las órdenes sanitarias y es que cómo ellos mismos recuerdan en su videoclip: "We can make it". ¡Claro que lo conseguiremos!