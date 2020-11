Jaden Smith aterriza en ‘Marvel's Spider-Man: Miles Morales’ con ‘I'm Ready’

El videojuego de Marvel's Spider-Man: Miles Morales está a punto de salir a la luz. Este 12 de noviembre llegará a PS4 de todo el mundo, y la próxima semana (en España) a PS5, por un precio de 60 euros. Y además llegará muy bien acompañado.

Nos referimos a su banda sonora, a la que Jaden Smith se ha encargado de añadirle su toque personal. El hijo de Will Smith ha lanzado I'm Ready, el tema principal del videojuego con sonidos de rap alternativo y rap rock con el que podemos imaginarnos la imagen del superhéroe deslizándose con su telaraña por las calles de Nueva York.

Este es sin duda un reto superado para el cantante, quien nunca antes había participado en un videojuego de tanta importancia. Omarr Rambert y Josiah Bell han sido los encargados de producirlo, mientras que el propio Jaden junto a Omarr han escrito su letra.

"Súper emocionado por esto", dice Omarr en su última publicación. "Estoy histérico", añade Josiah. En cuanto a Jaden, ha compartido los vídeos promocionales de este nuevo videojuego de Marvel mientras su canción suena de fondo.

Aunque nunca habíamos escuchado a Smith ponerle voz al tema principal de un videojuego, sí que lo escuchamos en la banda sonora de uno de ellos. Se trata de Need for Speed: Payback, en el que suena al ritmo de Watch Me durante las carreras.

Y tú, ¿has escuchado ya I'm Ready?