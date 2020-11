1 de 14 Ben Affleck y Matt Damon tienen un historial de rodaje muy prolífico, todo gracias al director Kevin Smith, que los reunió en Persiguiendo a Amy, Dogma, Jay y Bob el Silencioso contraatacan y Una chica de Jersey. También trabajaron juntos en El indomable Will Hunting y se reunirán en 2021 en The Last Duel, la nueva película de Ridley Scott. Eso ha hecho que desarrollen una amistad inquebrantable tras las cámaras.