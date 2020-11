Manuel Carrasco vuelve a las redes sociales para explicar su ausencia

Vivimos tiempos complicados, de reflexión y retrospección. Y si no que se lo digan a Manuel Carrasco, que hizo saltar todas las alarmas de sus seguidores después de estar cinco días desaparecido. ¡Pero no temas! El cantante está de vuelta.

El pasado 11 de noviembre, Carrasco regresó a su cuenta de Instagram para compartir su versión a la guitarra de Lapiz y Tinta del grupo El Último de la Fila, y para explicar el motivo de su ausencia. "He estado bastante ausente estos últimos meses. Un poco por todo y un poco por nada, ya sabéis este tiempo raro... Echo de menos tantas cosas... A vosotros sobretodo. Os canto un poco y de paso me canto a mí, que hace tiempo que no lo hacía...", dice en la descripción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) el 11 Nov, 2020 a las 7:54 PST

Unas palabras que han inspirado a sus seguidores, quienes no han tardado en inundar los comentarios de bonitos mensajes hacia su ídolo. Algo que, además, ha servido de medicina también para el propio Manuel. "Esta la gente que cantamos, y luego estas tú... que al cantar echas el alma por la boca. Temazo. Soy muy fan del momentazo electrica unplugged", dice la cantante Vega entre los mensajes.

La vida del onubense ha dado un giro de 180º en los últimos meses. Tanto él como Almudena Navalón han dado la bienvenida a su segundo hijo, y para ellos es imposible esconder el brillo de sus ojos. Así lo demostró Manuel en una publicación de lo más emotiva que compartió con su "niño chiquitito".

La música se ha convertido en nuestro mejor aliado de esta pandemia. Y que nuestro protagonista se anime a compartir un trocito de su talento en redes sociales solo puede provocar sonrisas y nuevas ilusiones. ¡Te queremos de vuelta para siempre, Manuel!

Eso sí, es innegable que a veces todos necesitamos parar y tomar un respiro.