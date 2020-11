Selena Gómez y su nuevo reto en el cine: dar vida a la primera mujer peruana en conquistar el Everest

Selena Gómez ha llegado un punto en su carrera que hace lo que quiere. Es lo que ocurre cuando llevas más de veinte años trabajando y no has cumplido ni 28. La estrella tiene nuevo proyecto cinematográfico entre manos y tiene pinta de que va a ser uno de los más interesantes de su carrera.

Selena Gómez quiere dar vida a Silvia Vásquez-Lavado, la primera mujer peruana en llegar a la cima del Monte Everest, la montaña más alta del mundo.

Cuatro años después de que la deportista consiguiese este hito, Selena quiere hacer una película biográfica sobre ella bajo el nombre de In the Shadow of the Mountain que protagonizaría ella misma, tal y como ha revelado en el medio estadounidense The Hollywood Reporter.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Silvia Vasquez-Lavado (@silviavasla) el 11 Nov, 2020 a las 2:34 PST

Además, tal y como reconoce el medio, esta nueva película estará dirigida por Elgin James, quien se encuentra detrás de Little Birds (2011) y Lowriders (2016). Bajo la producción se encontrará Dona Gigliotti, la misma que se llevó el Óscar a Mejor Película por Shakespeare in love.

Como referencia para el guion, los guionistas se fijarán en las memorias de Vásquez-Lavado que escribió la deportista. Será el primer personaje biográfico y abiertamente homosexual que encarne Selena en su carrera.

La propia montañista ha compartido en su cuenta de Instagram lo feliz que le hace poder contar esta noticia:

“Me siento tan honrada y agradecida de compartir esta increíble noticia, que se ha estado preparando durante los últimos diez meses. Un equipo de profesionales ha optado por mis próximas memorias, ‘In The Shadow of the Mountain’ (que se publicarán el 02-2022), para una película”

Además, Silvia también ha querido dedicarle unas preciosas palabras a Selena: “Me siento muy honrada y contenta por que la talentosa y brillante Selena Gómez asuma el papel protagonista y de productora”.

Sin duda, parece que este nuevo proyecto podría suponer un antes y un después en la faceta interpretativa de Selena Gómez. Y es que la joven se enfrenta a un gran desafío: ponerse en la piel de un personaje real.