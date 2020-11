Ya han pasado 18 años desde que Eminem publicara una de las grandes canciones de su carrera. Without me fue el primer single de su cuarto álbum de estudio, The Eminem Show, un disco que le consolidó como uno de los raperos más internacionales del momento y con el que vendió 27 millones de copias, convirtiéndolo en uno de los álbumes mejor vendidos de todos los tiempos y el segundo mejor vendido en el siglo.

Ahora, Eminem ha logrado un nuevo hito, esta vez relacionado con el videoclip de la canción. Without Me ha alcanzado mil millones de visitas en YouTube, ocasión que han aprovechado el músico y su sello, Shady Records, para remasterizar el vídeo y mejorar su calidad. Así lo anunciaban en las redes sociales: "Esperaste tanto tiempo... #WithoutMe de Eminem acaba de alcanzar los mil millones de visitas y ahora está en HD". La publicación incluía un enlace al vídeo, que ahora podemos ver en alta calidad.

Without me no dejaba títere con cabeza. En esta canción, Slim Shady se burlaba abiertamente de la larga lista de críticos con él y su música, que incluían al ex vicepresidente Dick Cheney y su esposa Lynne, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el cantante de NSYNC Chris Kirkpatrick, Limp Bizkit y Moby.

Eminem celebra que una de sus canciones tiene ya mil millones de reproducciones en Youtube

El vídeo musical también guardaba relación con la letra. Eminem y Dr. Dre interpretaban una parodia de Batman y Robin, tratando de salvar a un niño que compró una copia de The Eminem Show que tiene el sticker de Parental Advisory. La estrella porno Jenna Jameson y la modelo Kiana Tom aparecen al inicio del vídeo con Eminem en la cama como estrellas invitadas.

El video ganó los MTV Video Music Awards al mejor vídeo, mejor vídeo masculino y mejor dirección. También ganó el Premio Grammy al mejor vídeo musical versión corta en 2003.