Ricky Montaner (Mau y Ricky) desvela las secuelas que le ha dejado la cuarentena

El coronavirus llegó a nuestras vidas de manera repentina e inesperada. Con su consecuente cuarentena, hizo que muchos conociesen versiones de sí mismo que hasta entonces desconocían. Esto han ido arrastrándolo hasta el día de hoy, encontrándose así con unas secuelas que aún no saben cuándo podrán obviar.

Uno de los que ha sufrido cambios en su vida ha sido Ricky Montaner, integrante del dúo de Mau y Ricky e hijo de la leyenda musical Ricardo Montaner. El cantante urbano ha compartido en su cuenta de Instagram la reflexión a la que le ha llevado esta pandemia y la secuela que le ha dejado en él. Quizás muchos/as se sientan identificados/as.

"La cuarentena hizo que me desacostumbrara a esto de viajar tanto.. no termina el día y extraño mi casa.. necesito que empiecen los conciertos.. la energía de ustedes es la que nos da ganas de seguir montados en un avión. Perdonen por los conciertos cancelados de este año.. no fue culpa nuestra, ni de nadie.. vamos a reprogramarlos todos. Más de 60 shows que íbamos a hacer este año se sumarán a los del año que viene. Venimos con la gira más grande que hemos tenido hasta ahora.. este tiempo nos sirvió para crearla.. valdrá la pena con el reencuentro .. los amo mucho. Gracias por leerme", dice en la descripción de la imagen.

Estas palabras ha llegado a sus millones de seguidores, quienes no han tardado en enviarle mensajes de ánimo en estos tiempos tan difíciles. Aunque muchos de ellos han sacado el lado positivo de todo esto, asegurando que la cuarentena les ha servido para descansar.

Sea como sea, lo importante es que el venezolano está dispuesto a seguir llenando nuestras playlists con sus temas, y a presentarlos sobre un escenario, en directo y ante miles de fans. El 2021 será un año muy ajetreado tanto él como para su hermano, pero lo que han asegurado que no faltará será música. ¡Y nosotros encantados de escucharla!