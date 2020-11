Georgina, Conchita, Sofía Ellar, Lorena Gómez y más cantan por la adopción de mascotas

Conchita, Georgina, Sofía Ellar, Rozalén, Nach, Arkano, Pitingo, Álex Ubago, Pedro Guerra... Son sólo algunos de los nombres que han participado en la última iniciativa solidaria grupal promovida por la propia Conchita y la protectora de animales Aiba Madrid.

De la ilusión y el compromiso en la defensa de los animales de todos estos artistas ha salido una preciosa canción que lleva por título Qué tal si me adoptas y que ya se ha estrenado en las principales plataformas de streaming (Youtube, Spotify, Apple...).

"Hace unos meses me escribieron de una protectora @aibamadrid para preguntarme si les podía hacer una canción para concienciar a la gente de lo importante que son las adopciones. Pensé en cantarla con algún artista más...pero empecé a preguntar y...ha pasado esto. Les agradezco infinito a todos los artistas que han participado. Dijeron que sí al Segundo de preguntarles, millones de gracias a todos 💚💚💚💚 Espero que esta campaña tenga el alcance tan grande como se merecen todos esos perros y gatos que necesitan una Segunda oportunidad. La música tiene ese poder, y siempre he pensado que podemos lanzar mensajes que cambien las cosas. Gracias a @lorenagomez_ @mabumusica @rozalenmusic @nachsoyyo @smootharkano @pitingo @alexubagoficial @georginamusica @ele_musica @vicky_gastelo @luisramiro @roimendez @sofiaellar @pedro_guerra @davidcarrascosaxo @sofiaellar Y gracias @pablocebrian y @idelascuevas por el currazo! 💚💚💚💚Todos los beneficios irán para que todos estos perros y gatos tengan una vida mejor mientras les dan una segunda oportunidad. Gracias a @aibamadrid por la iniciativa! #quetalsimeadoptas Millones de gracias a @altafonte_spain" escribía la solista finlandesa de raíces españolas.

Y es que pese a todas las campañas de concienciación, cada vez que se acercan festividades como las navidades nunca viene mal un recordatorio de que los animales son seres vivos y que no es ético comerciar con ellos: "Cerca de 150000 perros y gatos son recogidos por las protectoras cada año en España. El martes estrenamos algo bien bonito que hemos preparado con @aibamadrid me hace muchísima ilusión que por fin os lo podamos enseñar...ha sido un currazo y estoy enormemente agradecida a todos los artistas que quisieron participar. No os puedo contar mucho más pero va a ser bien bonito!!!!!!!! #adopta Espero que os guste y que se os quede el estribillo pegado 100 años y todo el mundo se quede con el mensaje 💪💪💪💪 Vais a flipar...💚" publicaba Conchita en sus perfiles oficiales.

Rozalén, Lorena Gómez, Alex Ubago, Gastelo, Nach, Arkano, Funambulista, ELE, Mäbu, Roi Méndez, Pitingo, Luis Ramiro, Pedro Guerra, Sofía Ellar y Georgina también se han unido para concienciar a la gente de lo importante que es adoptar. Para contribuir con esta bonita causa, sólo hay que reproducir la canción en las principales plataformas de streaming.