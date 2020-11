Sebastián Yatra, el ‘chico ideal’ que necesitábamos para volver a sentir la magia de LOS40 Stage

Había ganas. Ganas de sentir esa euforia contenida antes del comienzo de un concierto. Ganas de esa complicidad que se genera entre el artista y sus fans cuando se ven las caras. Ganas de música en directo y en compañía. Y había muchísimas ganas de vivir una nueva sesión LOS40 Stage,y más si el artista invitado es Sebastián Yatra.

LOS40Stage con Sebastián Yatra / LOS40 / Lara Úbeda

A lo más alto del Hotel Santo Domingo, lejos del bullicio de la Gran Vía y con unas vistas privilegiadas, se ha subido este jueves 12 de noviembre la estrella colombiana para ofrecer un show único y especial al que han asistido algunos afortunados. No han faltado sonrisas, evidentemente no han faltado todas las medidas de seguridad y prevención y, sobre todo, no han faltado ganas.

"Gracias España por dejarme cantar delante de un público por primera vez en tanto tiempo. No sabíamos cuándo iba a volver a suceder, pero valió la pena la espera. Son cosas que hacemos por el amor al arte, la cultura y el amor a ustedes". Y con estas palabras, Yatra ha arrancado con A dónde van. Guitarra, luces de neón y un poco de su fraseo para poner en marcha este LOS40 Stage tan esperado. Menuda manera de romper el hielo y encender la mecha.

Y de A dónde van a Un año más, no sin antes charlar un poquito con el público. Porque Sebastián Yatra, con su alegría y su carisma desbordante, ha hecho que todos participen, que todos sientan la emoción del momento. "Alcen las manos los que han pasado por momentos difíciles en 2020", ha pedido primero. "Alcen las manos los que nunca perdieron la esperanza". Y así, con todas las manos arriba, el cantante ha cantando esta poderosa balada acompañado de sus fans: "Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde esté, pero el amor es más fuerte…".

Después, Yatra, con esa guasa suya tan característica, ha convertido LOS40 Stage en una pequeña rueda de prensa para responder a las preguntas de esos fans que están muy pendientes de sus movimientos en redes sociales. Ha hablado sobre su colaboración con Aitana, Corazón sin vida, y también ha anunciado algo que ha desatado la locura de los asistentes: "Lola Índigo y yo estamos hablando para ver que nos inventamos. Hay una idea y vamos a ponerla en marcha".

Y tras esta grata sorpresa ha tocado poner el broche a este LOS40 Stage con dos canciones que marcan el presente y el pasado de su discografía. Dos canciones que, de alguna manera, conectan toda su trayectoria. Una ha sido Chica ideal, con la que ha reventado el escenario. Ha llegado, incluso, a subir a una seguidora a bailar con él ese challenge de TikTok que ha dado vuelta al mundo. Y la traca final no podía ser otra. El propio Sebastián Yatra no la ha podido presentar mejor: "Chicas, por favor, no sean traicioneras".

LOS40Stage con Sebastián Yatra / LOS40 / Lara Úbeda

Él no es ningún traicionero, pero este jueves de noviembre sí ha demostrado ser ese chico ideal que necesitamos en estos tiempo de pandemia. ¡Te esperamos pronto Yatra!