Cuidado con tu versión de Android: las más antiguas darán problemas al navegar a partir de 2021

Puede que esté llegando la hora de que renueves tu móvil. Si tienes un ‘smartphone’ con sistema operativo Android y este no se actualiza desde 2016, la sentencia de muerte de su total eficacia al navegar —si no haces nada para evitarlo, claro— está firmada para el 1 de septiembre de 2021, dentro de exactamente 10 meses.

Así lo ha comunicado la autoridad de certificación Let’s Encrypt, quienes han informado a través de un comunicado publicado en su web de que el 1 de septiembre del próximo año el certificado DST Root X3 de IdenTrust con el que empezaron a trabajar hace cinco años caducará y desde entonces solo se mantendrá activo ISRG Root X1, uno elaborado por ellos mismos.

Esto significa, tal y como explica la propia certificadora, que desde dicha fecha algunos dispositivos que no se han actualizado aproximadamente desde 2016, podrían tener problemas con su ‘software’ cuando visiten páginas que tienen un certificado Let’s Encrypt, pues este, que permite establecer una conexión segura y cifrada con una web y protege al usuario del robo de datos personales, habrá dejado de funcionar.

Móviles con un Android anterior al 7.1.1

Este cambio en los certificados afectará a todos los móviles con un sistema operativo Android anterior al 7.1.1, un 33,8% de los que están en uso actualmente, tal y como apuntan los datos recogidos por la entidad referentes al panel de distribución de Google; mientras que sus navegaciones fallidas a partir de este momento podrían suponer entre el 1 y el 5% del total del tráfico de las webs de los principales integradores.

Se verán afectados el 34% de los teléfonos

“Estamos comprometidos con que todos en el planeta cuenten con comunicaciones seguras y que respeten la privacidad”, han recalcado los responsables de Let’s Encrypt para explicar que para ellos supone un riesgo seguir manteniendo el certificado antiguo al tener que firmarlo con otra certificadora. “Y sabemos que las personas más afectadas por el problema de la actualización de Android son aquellas a las que más queremos ayudar: personas que quizá no puedan comprar un teléfono nuevo cada cuatro años”, han añadido.

Instalar Firefox Móvil

Para ello, recomiendan a quienes no puedan o no quieran cambiar de dispositivo móvil antes de la fecha de caducidad del DST Root X3, instalar Firefox Móvil, que es compatible con Android 5.0 y superiores, pues en este navegador cuenta con su propia lista de certificados raíz de confianza proviniendo al ‘smartphone’ de estos aunque su sistema operativo no esté actualizado.

Para instalarlo, solo hay que acudir al la Google Play Store y descargar la ‘app’ Firefox Móvil, y una vez descargado, el usuario solo deberá empezar a usarlo para navegar en la red y evitar así posibles problemas futuros.