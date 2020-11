Malbert: “Los que vivimos tanto ‘Operación Triunfo’ como Eurovisión estamos muy enfermos de la cabeza”

Si eres fan entregado de Operación Triunfo o de Eurovisión seguro que conoces de sobra a Malbert, el youtuber que comenta tanto el programa como el festival con un carácter satírico sin pelos en la lengua y un vocabulario soez, provocando oleadas de odio que ha sufrido en primera persona y le han causado episodios de ansiedad.

En los últimos años se ha ganado casi tantos seguidores como detractores y es que la pasión con la que critica lo que no le gusta le ha dado muchos disgustos y alguna que otra alegría. Hay triunfitos que le odian y otros que se han convertido en buenos amigos.

Sobre los buenos y los malos momentos que le ha dado esta profesión suya, que define como show business fantasía, se ha sincerado en un libro que nos muestra que no todo es siempre lo que parece: No insultes, gilipollas. Un título que ya deja patente la contradicción continua a la que tiene que hacer frente a diario.

Adora a Amaia y Alfred y ha convertido a Cepeda en su enemigo público nº1. Blas Cantó le parece un artistazo, pero su propuesta para Eurovisión, no le convence. Pero lo que no podemos poner en duda es que es un gran fan de estos dos formatos que disfruta con toda la intensidad que se pueda imaginar.

Eurovisión y Operación Triunfo son tus dos high, pero no me queda claro si los odias o los amas.

El amor viene acompañado también un poquito del odio. Cuando tienes pareja me vas a mentir ahora si me dices que amas al cien por cien todas las cosas que tiene esa pareja. No, siempre hay algo que dices, ‘le pegaría una hostia’. Siempre hay algo que te saca de tus casillas, pero creo que cuando amas algo también tiene que tener algo que digas, ‘esto lo odio’. Ahí está la riqueza de las cosas, no te pueden gustar al cien por cien. Cuando lo vives todo con pasión lo que te gusta, te gusta mucho, y lo que no te gusta, lo odias mucho.

¿Cómo valorarías Eurovisión?

Es una fantasía y está hiper infravalorado en España y me da mucha rabia porque eso es talento, diversidad, música y arte y me jode muchísimo que por culpa de cómo ha tratado el Festival la cadena pública o la forma en la que hemos dejado que ciertos representantes nos representen o la forma en la que hemos tratado las candidaturas, desde fuera se nos catalogue como frikis. Me jode muchísimo porque es arte, música y hay muchísimo trabajo detrás. Y me jode mucho cuando la gente tacha Eurovisión de algo banal o algo de frikismo, quitándole valor, me duele muchísimo, porque no es así.

¿Quién sería tu candidato ideal para Eurovisión?

A ver, mmi candidato perfecto… yo siempre, y llevo años detrás, de que quiero llevar un flamenco. Remedios Amaya no es que nos dejara en muy buen lugar, pero a la vista está que las fusiones están vendiendo muchísimo ahora y las fusiones flamencas ahora, ya sea con Rosalía o con otros artistas, la gente lo está valorando. Me da igual el candidato… puedes tener al mejor candidato, pero si la canción no acompaña es una mierda. Si no mira Blas Cantó, un artistazo del copón y nos presentas una canción que se llama ‘uni universo’… no íbamos en buen lugar. Suerte que se ha cancelado y podemos cambiar la canción. Eso es el destino. Lo del artista es relativo porque lo importante es la canción.

Y Operación Triunfo, ¿qué es para ti?

Es una fantasía. Creo que reúne lo que a mí siempre me ha gustado que es el show y la fantasía de un reality, de saber qué es lo que pasa dentro y los tejemanejes y la música. Estos dos mundos que creo que funcionan muy bien a la par. Para mí es estar pegado 24 horas a qué dicen, qué hacen y aparte, con un objetivo musical en el que consigues aprender tanto cultural como musicalmente.

Y entonces ¿qué falla, los concursantes?

No, ¿por qué?

Lo criticas tanto que supongo que algo fallará.

Si haces un gallo no puedo aplaudirte un gallo, ¿sabes lo que quiero decir? O si sueltas comentarios homófobos tampoco te puedo aplaudir. ¿Me gusta el formato? Sí. ¿Me gusta la música? Sí.

Los fandoms de estos dos eventos son muy potentes y engloban a muchísima gente… tú los muestras como una especie de talibanes, pero supongo que no serán todos así.

No, obviamente, pero los que vivimos tanto Operación Triunfo como Eurovisión estamos muy enfermos de la cabeza, se nos va la vida literalmente. La guerra que tuvimos el año pasado en Eurovisión Junior con la polaca y los feos a la Melanie…uy, uy, uy, uy…como si fuera nuestra hija. Nos iba la vida. La música y el arte son pasión y hay que entregarse cien por cien, y si no, no te entregues.

Describes un poco la relación que has tenido con algunos de los triunfitos que no siempre es igual de manera pública que privada, ¿les entiendes?

No, no los entiendo. Bueno, sí. Hay una parte coherente que la llego a entender, obviamente. Si tú sabes que cierta polémica te va a traer connotaciones negativas, pues la vas a evitar, obviamente, como persona inteligente. Pero como persona inteligente y sin principios porque volvemos a lo de antes. Si tú criticas con tus amigos, ¿qué diferencia hay que también critiques públicamente? Si tú consumes cierto contenido y te gusta, ¿por qué no expresarlo? ¿Por miedo a perder seguidores? Vale, pues entonces eres bastante hipócrita y estás vendiendo unos principios de mierda. Ocultas tus verdaderos gustos para no manchar tu imagen. Ve a AliExpress a comprarte un poquito de personalidad.

Tu animadversión por Cepeda, ¿tiene solución?

No, ni la quiero, la verdad. Musicalmente lo detesto, creo que está demasiado masticado ya este estilo musical, está demasiado machacado y, aparte, dentro de libro se cuenta todo lo personal que hay y no es indiferencia, pero ni quiero su amistad ni la busco, me da igual.

¿Y no te plantearías en ningún momento rebajar la crispación para parar tanto odio en las redes?

No, porque sigo pensando lo mismo, sigo creyendo y defendiendo mis discursos, aunque no sean las mejores formas, lo sé, pero es lo que tiene ser una persona pasional y…no.

También denuncias falsedad en la Academia de OT y llegas a asegurar que incluso los profesores del programa criticaban a algunos concursantes. ¿Es real?

Cien por cien real y no dicho por mí sino por trabajadores directamente del programa. Es real. Incluso burlas, pero bueno, ‘welcome to the show business’. Cuando se enciende el pilotito rojo se agrava esa falsedad. A la que se apaga, los cuchillos vuelan.

¿Con qué concursante de OT te llevas mejor?

Amo y adoro a Amaia y Alfred, los adoro. Han sido un encanto pese a que les he criticado porque hay cosas que no me han gustado de ellos y los he criticado. Es lo que hay y me conocen. Me han demostrado ser artistas de verdad y lo que más me gusta de ellos es que son la misma persona delante y detrás de cámara y para mí eso es un motivo de aplaudir porque escasea muchísimo.