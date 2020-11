Ares Teixidó se desnuda (literalmente) para dejarnos claro quién es el amor de su vida

Este 11 de noviembre se celebró el día del soltero. Esa festividad para que los que no tienen pareja se monten una fiesta igual que los enamorados lo hacen por San Valentín. Pero está claro que no es una celebración que convenza a todo el mundo.

Algunas, como Ares Teixidó, han sido muy críticas: “Otra pantomima más, otra etiqueta absurda para meternos en un saco u otro. El 14 de febrero para las parejas y el 11 de noviembre para lxs solterxs. Pues mira, no. O no celebro ninguno de ellos o los dos a la vez. Porque empiezo a sospechar que el amor de mi vida soy yo”. Unas palabras que escribía junto a una foto en la que podemos verla desnuda dentro de un coche. Un topless para el que ha tomado precauciones de cara a evitar la censura de Instagram.

La actriz y presentadora saltó a la fama cuando pasó por la casa de Gran Hermano VIP en 2015 donde compartió casa con Belén Esteban y con Ylenia. Después pasó por varios debates sobre realities y dio mucho que hablar por una supuesta relación con David Bustamante tras su divorcio de Paula Echevarría.

Tras aquello ha seguido presente, pero con un perfil un poco más bajo y no tan mediático. Y, parece que ahora mismo, no tiene pareja, aunque no parece preocuparle mucho.

Soltera y entera… pero bien acompañada

“Da igual estar soltera, divorciada o viuda. Al final lo que importa es ser feliz, sola o acompañada. Eso es lo que deberíamos celebrar, dejemos de estigmatizarlo todo. Ser soltera es mejor que estar con la persona equivocada. Soltera y entera. ¡Naranja entera!”, reflexionaba.

Soltera pero muy bien acompañada. Parece que en las últimas semanas le ha cogido el gusto a participar en videos musicales. La hemos visto en el último de Jere, Ojitos gigantes, en el que comparte protagonismo con Anna Senan y Octavi Pujades. Y en el que, una vez más, saca su lado más sexy.

Y no ha sido el único. También ha participado en otro videoclip en el que hemos podido verla con algo más de ropa. “Pocos calvos conozco tan humildes y graciosos como @flowtimetv 🙌 Acaba de estrenar nuevo temazo y videoclip que una servidora protagoniza como camarera donde me dice que soy como @leomessi ❤️💙 No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que es el piropo más bonito que me han dicho jamás”, escribía sobre esta otra colaboración.

Y por el camino, también ha vuelto al teatro junto a Álex Casademunt, para ofrecer cuatro nuevas funciones de Agencia dreams. Está claro que tiene una conexión con la música y…nunca se sabe.