Hugh Grant ha sido uno de los muchos famosos que se han visto obligados a luchar contra el dichoso coronavirus. Algunos como Nick Cordero no consiguieron superarlo; otros como Bryan Cranston (Breaking Bad), Idris Elba (The Wire), Daniel Dae Kim (Perdidos) o nuestro Antonio Banderas (Dolor y Gloria) lo pasaron con síntomas muy leves. Hollywood es una industria que trabaja en grupo, así que ninguna estrella, ni siquiera la más veterana, está libre de exposición.

El caso de Grant es relativamente extraño: el actor no supo que se había contagiado hasta meses después, cuando se hizo un test serológico que le reveló que tenía anticuerpos. "Lo tuve. Mi mujer y yo lo pasamos en invierno, en febrero, así que no creo que lo vuelva a coger", explica durante el late night de Stephen Colbert. "Me hice un test de anticuerpos y salió que los tenía. Me siento muy orgulloso de ellos", bromea el que fuera protagonista de Love Actually.

A petición de Colbert el actor hizo una descripción pormenorizada de todos los síntomas que padeció. "Todo empezó con un síntoma muy extraño: comencé a tener unos sudores horribles por todo el cuerpo. Como un poncho de sudor. Algo vergonzoso. Después sentí que mis ojos eran como tres veces más grandes. Luego tuve esa sensación en el pecho, como si un hombre muy grande estuviera sentado encima de mí. Alguien como Harvey Weinstein, por ejemplo".

Otro de los síntomas que padeció Grant, quien ya tiene 60 años y entra en ese cupo de personas de riesgo, fue uno de los más comunes de este COVID-19: la pérdida de olfato. "Iba caminando por la calle y me di cuenta de que no olía absolutamente nada. Entonces tuve un ataque de pánico", relata.

Floristas, basuras, perfumes y sobacos: nada

"La gente entonces ya había empezado a hablar de que eso era un síntoma. Empecé a oler flores y nada. Luego metí la nariz en las basuras. Tampoco. Después tuve la urgencia de olerle las axilas a los extraños", continúa el actor, esta última parte entre risas.

"Finalmente fui a casa y me eché el perfume Channel Nº 5 de mi mujer directamente en la cara. No me olía a nada, y además me quedé ciego", añade el actor. "Por eso los floristas son una actividad esencial estos días: son un centro de testeo", añade el presentador, Stephen Colbert.

Gracias a Dios, tanto Grant como su mujer, Anna Elisabeth Eberstein, y sus tres hijos pequeños pasaron la enfermedad y, que se sepa, no tienen secuelas permanentes.

Actualmente Hugh Grant presenta la miniserie The Undoing, la nueva ficción de HBO que sigue la historia de Grace Sachs (Nicole Kidman), una psicóloga con talento que tiene un marido entregado (Hugh Grant) que también se dedica a la medicina. Cuando está a punto de publicar un libro y la vida parece sonreírle más que nunca, su esposo desaparece y una trágica muerte golpea su vida idílica.