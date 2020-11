A principios de la década de los 80, Culture Club se convirtieron en uno de los grupos líderes del movimiento new romantic que nació en Gran Bretaña y se extendió por buena parte de Europa. Liderados por la característica voz y el estilo andrógino de Boy George, la banda cobró importancia y destacó internacionalmente.

Colocó varios de sus temas en el número 1 de varios países, como Do You Really Want to Hurt Me? o la conocidísima Karma Chameleon, canción que llegó a lo más alto de la lista de LOS40 en diciembre de 1983. Sin embargo, la alegría no duraría mucho en el seno de este cuarteto británico, y pronto se dieron las primeras tensiones que desembocarían en problemas mayores por los que dejarían de tocar juntos.

En 1981, Boy George ya cantaba ocasionalmente con el grupo Bow Wow Wow y era habitual en el circuito nocturno de Londres. Cuando dejó su primera banda, decidió comenzar su propio camino y se inscribió con el bajista Mikey Craig, el batería Jon Moss y el guitarrista Roy Hay para fundar un nuevo grupo. Pronto se dieron cuenta de que la banda estaba formada por un londinense como cantante principal, un británico negro en el bajo, un inglés rubio en la guitarra y los teclados, y un batería judío, y debido a esta multiculturalidad se llamaron Culture Club.

A mediados de la década de 1980, aunque no trascendió para el público en general, Boy George y Jon Moss tuvieron una relación mientras formaban parte de la banda. De hecho, George declaró más tarde que algunas de las canciones del grupo se inspiraron en su turbulenta relación.

La relación secreta de Boy George que fue la inspiración para los éxitos de Culture Club

Su relación duró poco más de cuatro años, pero a menudo estuvo llena de problemas, con presuntos abusos físicos y verbales de ambos. Sus constantes discusiones y la presión para ocultar su relación al público comenzaron a pasar factura a la banda. Boy George lo llegó a llamar "el gran romance sin resolver del siglo". Así lo describió en su autobiografía: "Nuestra relación se basó en el masoquismo y los disparos de poder. Nuestro amor, por enfermo que fuera, fue la fuerza creativa detrás de Culture Club".

Culture Club: Boy George, Roy Hay, Mikey Craig y Jon Moss, en 1983. / Michael Putland/Getty Images

Para 1985, la pareja se había separado, pero la banda continuó. Debido a la ruptura y la tensión general con el resto de la banda, George pronto se refugió en las drogas. Después de que su siguiente álbum, From Luxury to Heartache (1986) no funcionó tan bien como esperaban, George y Moss ya no querían estar juntos, lo que provocó la cancelación de una gira estadounidense. En el verano de 1986, George admitió que era adicto a las drogas y fue arrestado por la policía británica por posesión de heroína.

La banda se separó y George siguió una carrera en solitario. Ha habido múltiples reuniones a lo largo de los años, incluida la exitosa gira y el álbum Don't Mind if I Do de 1998, que incluía el sencillo número cuatro I Just Wanna Be Loved. Más recientemente, el grupo se reunió para el álbum Life de 2018, que reunió a George y Moss en el estudio de grabación por primera vez en 20 años.