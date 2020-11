Elton John lanza una caja de rarezas y estrena un tema inédito para presentarla

Estaba a punto de celebrar por todo lo alto medio siglo de carrera, una de las más fructíferas y satisfactorias de la música. Elton John no pudo hacer realidad el sueño de despedirse de los escenarios en la gran gira mundial, y a pesar de se ha pospuesto hasta que la situación mejore, el músico no ha dejado de trabajar y se ha mantenido muy activo.

El músico británico acaba de lanzar su Jewel Box, una colección inigualable que contiene 148 canciones que abarcan desde 1965 hasta 2019. Se trata de una caja de rarezas y coleccionables con 60 pistas inéditas, libro de tapa dura con nuevas entrevistas e imágenes de archivo y 81 pistas disponibles por primera vez en formatos digitales.

Esta última recopilación contiene canciones inéditas, rarezas de las primeras etapas de su viaje musical con Bernie Taupin, caras B que abarcan 30 años y canciones aclamadas por la crítica en el libro de sus memorias Me.

La última muestra de las muchas canciones reunidas es I Can't Go On Living Without You, una canción que fue seleccionada para representar al Reino Unido en el Festival de la canción de Eurovisión de 1969 pero no llego a serlo. La pista está acompañada por un nuevo vídeo con letra de Ladybug Studios con imágenes de Elton y Bernie de la época.

"En aquel entonces", escribe Elton en su autobiografía, "Eurovisión no era la orgía de la vergüenza que es ahora, pero aún así, tampoco era como si Pink Floyd y Soft Machine estuvieran haciendo cola para involucrarse". Reveló en el libro que, a pesar de los créditos de John-Taupin, en realidad él mismo escribió la letra.