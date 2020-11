Google Fotos dejará de ser gratis en junio de 2021

Una de las características principales de Google Fotos era la posibilidad de subir videos y fotos ilimitadamente, como copia de seguridad, en un formato comprimido. Pero Google acaba de anunciar que esto se acaba el uno de junio del año que viene. Y es que todo lo bueno se termina tarde o temprano.

Empezando ese mismo día 1 de junio, cualquier archivo subido a Google Fotos contará en los 15GB que tenemos por defecto con cualquier cuenta Google. Si disponemos de una cuenta Google One, entonces contará en ella.

Anteriormente, sólo imágenes subidas en la calidad original sin ninguna compresión, contaban como gasto de nuestro espacio en la nube, mientras que el resto eran gratis. En algo más de medio año todas contarán por igual.

Hay detalles a considerar, como por ejemplo que todas las imágenes que subamos antes de la fecha limite no contarán, siguen siendo gratis, por lo que aún podéis hacer uso de ese servicio.

Google Photos dejará de ser gratis. / Google

Esto no quiere decir que el día uno de junio Google nos va a hacer pagar automáticamente, puesto que si no estamos usando los 15GB completos que vienen con la cuenta podemos seguir subiendo archivos. Una vez pase eso, tendremos la opción de elegir la suscripción a uno de los planes Google One si queremos seguir haciéndolo.

Sin embargo, una inactividad en el servicio durante dos años podría resultar en un borrado del contenido que tengamos en sus servicios. Si disponéis de un teléfono Google Pixel, seguiréis recibiendo el servicio de manera gratuita, y la subida de videos y fotos durante el periodo estipulado.

Google ofrecerá a partir de junio de 2021 una herramienta que dejará administrar nuestras fotos y videos, eligiendo lo que queramos guardar y de lo que nos queramos deshacer.

La herramienta seleccionará contenido como fotos oscuras o borrosas, o videos de gran tamaño que igual no nos interesa conservar. Pero la elección será vuestra finalmente. Este cambio se aplicará a todos los usuarios de Google Fotos en la totalidad de plataformas, incluyendo iOS y Android.

Así que si sois de los que lo guardáis todo en la aplicación de Google y estáis cerca de sobrepasar esos 15GB gratuitos, os podría interesar hacer una copia de seguridad extra si no queréis empezar a pagar el servicio y que en el futuro se pueda borrar todo.