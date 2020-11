Rauw Alejandro y J Balvin se suben a las nubes en ‘De Cora <3’: ¡mira la letra y el vídeo!

Latino Gang, Gang

Ra’ Rauw

Se que te va bien

En verdad se que te va cabrón

Pero no quiero aceptar esto al 100

Por Instagram te vez feliz

Y ya tu cielo no esta gris

Mami, dime con quien

estas pasando las horas

Dime ¿quien te devora?

Me duele el cora

Y de cora

Extraño el sabor de tu boca, yeah, yeah

Extraño el sabor de tu boca, eeeh

Extraño el sabor de tu boca…

Ra’ Rauw

Extraño tu olor en la casa, ye…

Y tu buen café en mi taza

Extraño la brisa

Cuando abrías las ventanas,

Pero ya no tengo quien la abra

Ya no tengo a mi sol

Ni, aunque vaya pa’ la playa

Y aunque este a cien grados,

Siempre llueve en la terraza

Lo que hago es buscarte

Ma’ por todas partes

Intentando llenar lo que te llevaste

Y ahora ¿quien me salva a mi?

Dime ¿quien me quita los dias gri-ses?

No hay un ángel que del cielo aterrice

Querías arreglarlo, pero nunca quise, baby

J Balvin, man

Let go! Let go!

Se que te va bien

En verdad se que te va cabrón

Pero no quiero aceptar esto al 100

Por allí te vez feliz

Y ya tu cielo no esta gris

Mami, dime con quien

estas pasando las horas

Dime ¿quien te devora?

Me duele el cora

Y de cora

Extraño el sabor de tu boca

Extraño saborearte

A tu cuerpo le digo Picasso,

Porque tu eres arte

Me obligan a pensarte

Cuando a mami le da por mencionarte

Vivo en una novela

Titi y Catalina,

Pero lloro las penas,

Detrás de la cortina

Ya en las mañanas

No te veo en la cocina

Y pa’l café me toca

llamar a la vecina

Mami no eres Juliana,

Pero si fuiste mala

Me dejaste vacío

Y te llevaste mis alas

Ahora ¿Que hago sin ti?

Oh, oh, oh, oh…

Lo mismo que haces sin mi…

Oh, oh, oh, oh…

Let go!

Se que te va bien

En verdad, se que te va cabrón

Pero no quiero aceptar esto al 100

Por allí te vez feliz

Y ya tu cielo no esta gris

Mami, dime con quien

estas pasando las horas

Dime ¿quien te devora?

Me duele el cora

Y de cora

Extraño el sabor de tu boca, yeah, yeah

Extraño el sabor de tu boca, eeeh

Extraño el sabor de tu boca…

Ra’ Rauw

Rauw, ey

J Balvin, men

Rauw Alejandro

Latino Gang, Gang

J Balvin

Nosotros somos la Familia

Calloway

Mo’ Mo’ Mosty

Dímelo Colla

J Balvin, men

Rauw Alejandro

Kenobi

Latino Gang Gang

Duars Entertainment

Con los Sensei

Oh yeah…