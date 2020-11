Lil Nas X nos enseña en el vídeo de ‘Holiday’ cómo será la Navidad dentro de 200 años

Esta Navidad que se nos está echando encima va a ser muy diferente a la de otros años debido a la pandemia. Está rodeada de incertidumbres y de restricciones. Pero nada que ver con lo que serán estas fiestas dentro de 200 años. ¿Qué cómo lo sabemos? Gracias a Lil Nas X que nos lleva a 2220 en Holiday, su single navideño.

El rapero saltó a la fama cuando lanzó el remix de Old Town Road junto a Billy Ray Cyrus. Un tema country que no fue muy bien acogido por los puristas del género pero que, gracias a esta colaboración causó una revolución que no hizo más que batir records.

Ahora se prepara para lanzar su álbum debut y, de momento, nos avanza esta nueva canción coproducida por Take A Daytrip y Tay Keith. Y llega acompañada de un video futurista que nos lleva a un Polo Norte muy distinto al que tenemos en mente cuando pensamos en el taller de Papá Noel.

Fantasía visual

Dirigido por él mismo junto al director y creativo Gibson Hazard, es una auténtica exquisitez visual en la que los estilismos futuristas cobran protagonismo con el plateado sustituyendo a los tradicionales verde y rojo. Ni el trineo, ni los renos son los mismo.

Lil Nas X asume el papel de hasta cuatro personajes, a cuál más extravagante que viven esta Nochebuena de 2220 de una manera muy diferente y centralizada en Estados Unidos. Por cierto, que, si te ha gustado el gorro de Papá Noel, lo puedes comprar en Amazon Music Artist Merch Shop.

Desde luego, Lil Nas X se está tomando muy en serio su debut y está claro que ha optado por la parte más creativa y visual, lo que se ha convertido ya en una especie de seña de identidad.

En esta nueva canción se dirige a los que le consideran artista de un solo éxito y habla abiertamente de su sexualidad. La presentará en el primer concierto que ofrecerá el videojuego de Roblox este 14 de noviembre que podrá verse en España a partir de las 22 horas.