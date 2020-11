TXT estrena el videoclip de ‘We Lost The Summer’: mira la letra

Dallideon chukguhwa sikkeureoun yeolgideul (neowa)

Nanwo mollae deureotdeon nae ieoponeun (ijen naman)

Yuhaenghan norae, gyosil an konseoteu (but now)

We lost the sunset, now don't know what to do



Nae dallyeok wi first day dwi sumaneun first day

Kkeuchi eomneun 3wol 1irui jeonyeoge nan namgyeojyeo isseo



Nae hwaiteudein imi wasted

Keep lovesick, no vaccine

Nalssireul ileobeorin uri sigyеn

Gyeoureseo mеomchwo seo isseo



Cause we lost the summer

When we lost each other

Naui gyejeoreul dollyeojwo

Oh, it’s all gone



Yeongwonhan winter

Now I just miss ya

Uril dollyeojwo

Oh, it's all gone

We lost the summer



Haru iteul, iljuil tto han dal, il nyeoneul

Na hollo geotgo isseo seotun i jejarigeoreum

We lost the summer



Angmong gateun han jureul tto han dal, il nyeoneul

Neol dasi bogo sipeo binnadeon uriui yeoreum

Long gone we lost the summer



Danideon kapeui muni kkwak jamgigo (and how)

Hansumeul sumgyeo gapgapan mask dwiro (yeogi nama)

Pyojeongi eomneun nae eolguri sileo (you know)

You was my sunset, I wanna make it work



Nae dallyeok wi first day dwi sumaneun first day

Kkeuchi eomneun 3wol 1irui jeonyeoge nan namgyeojyeoisseo



Geu yeongwonhan banghagi

Banbokdoeneun achim

Nalssireul ileobeorin uri sigyen

Gyeoureseo manggajyeo isseo



Cause we lost the summer

When we lost each other

Naui gyejeoreul dollyeojwo

Oh, it's all gone



Yeongwonhan winter

Now I just miss ya

Uril dollyeojwo

Oh, it’s all gone

We lost the summer



Hot summer time (uriga)

Baratdeon nal (geujeo pyeongbeomhan)

Yeoreumui na (yeoreumui neo)

Can't we go back



Hot summer time (summer time)

Sarajiji ma (jigeum dallyeoga)

Neoreul chaja (uril itji ma)



We go on

We lost the summer

When we lost each other

Naui gyejeoreul dollyeojwo

Oh, it's all gone



Yeongwonhan winter

Now I just miss ya

Uril dollyeojwo

Oh, it's all gone

We lost the summer



Haru iteul, iljuil tto han dal, il nyeoneul

Na hollo geotgo isseo seotun i jejarigeoreum

Cause we lost the summer



Angmong gateun han jureul tto han dal, il nyeoneul

Neol dasi bogo sipeo binnadeon uriui yeoreum

Long gone we lost the summer

