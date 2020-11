Cami presenta su nueva canción: ‘Big Bang’

CAMI está de vuelta con nuevo material. La cantautora chile sigue explorando su universo más íntimo y visceral en este potente sencillo llamado Big Bang.

Explícito y cargado de sensibilidad, este tema ha sido compuesto por la propia Cami junto a Lalo Lensen y en la producción ha contado con la mano del argentino Sebastián Krys, ingeniero de sonido conocido por sus trabajos para Alejandro Sanz, David Bisbal, Shakira, Luis Fonsi o Eros Ramazzotti... entre otros, y con el Cami vuelve a contar para repetir el éxito de sus anteriores álbumes.

Big Bang arranca difícil, comprometiendo al oyente desde la primera estrofa: Es todo un desastre / la gente loca en todas partes, canta Cami en esta canción que está cargada de la realidad que vivimos actualmente. Pero el sueño de escapar con la persona que quiere no cesa para ella y dice Cami: Aunque todo se vaya a la m*erda / Y se extinga de golpe el planeta / No me bajo del cometa hasta hacernos big bang, interpreta con crudeza en la canción.

El videoclip de Big Bang ha sido dirigido por Agustín Puente con la producción de The Movement, responsables de videoclips de otras artistas chilenas como Chita “El poder en mis manos” y “Mami” de Paloma Mami.

Sobre Cami

Recordemos que CAMI logró con su primer trabajo “Rosa” (2018), que incluye los hits “Más de la mitad”, “Abrázame”, “Ven”, “Querida Rosa” y “Pa callar tus penas”, acumular la increíble suma de 250 millones de streams. Además, se convirtió en un disco histórico en su país gracias a sus certificaciones de Platino y número de ventas, siendo su coronación las dos nominaciones en los Latin Grammy Awards, en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Vocal de Pop Tradicional.

Su segundo trabajo “Monstruo” pt.1 y pt.2 (2020), que contiene los éxitos “Aquí Estoy”, “La Despedida” y “Funeral”, alcanzaron más de 60 millones de streams. La artista fue reconocida con dos estatuillas en los Premios Pulsar por Canción del Año (“Aquí estoy”) y Artista del Año. El pasado agosto, se presentó en el Fetival Cosquín Rock 2020, con un impactante show que hizo explotar el streaming con una selección de lo mejor de su repertorio.