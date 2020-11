Paul McCartney y Taylor Swift, juntos por primera vez en la portada de Rolling Stone

Paul McCartney y Taylor Swift son dos de los grandes compositores de la música actualmente. Uno, perteneciente a las generaciones más vintage, y otra, convertida en la clave del futuro de la industria pop. Pues bien, ahora ambos comparten algo más que su pasión innata por este arte.

Paul y Taylor han protagonizado juntos por primera vez la portada de Rolling Stone para hablarnos precisamente de la composición de canciones en tiempos de coronavirus. Aunque tal y como informa este medio, ambos también han compartido trayectorias similares en los últimos meses.

Por un lado, el británico ha dedicado su confinamiento en la grabación de McCartney III, mientras que Swift aprovechó para hacer lo mismo con Folklore. ¡Tienen más en común de lo que imaginamos!

Para la sesión de fotos de esta entrevista contaron también con la participación de las hijas del cantante: Mary y Stella. Una se encargaría de la fotografía mientras otra lo haría de la vestimenta. "He conocido a Paul varias veces, mayormente en fiestas, pero hablaremos de eso más tarde. Llega con su mujer Nancy. Son una brillante y alegre pareja, e inmediatamente sentí que iba a ser un buen día", explica Taylor sobre la sesión junto a McCartney.

"Durante la sesión, Paul baila y casi no se toma nada en serio, y canta canciones de Motown que suenan en los altavoces. A veces Mary le regaña: 'Papáaaa, ¡intenta quedarte quieto!'. Y siento como si fuese una ventana a una dinámica familiar muy guay. Entramos en su oficina para hablar y después de hacerle una propuesta nerviosa, Paul es lo suficientemente amable como para escribir mi letra favorita suya y firmarla. Me hace una broma sobre venderla y yo me río porque es algo que sé que apreciaré toda mi vida. Eso fue el momento en que empezamos a hablar de música", continúa.

Pero, ¿cómo han vivido ambos el confinamiento y la grabación de estos dos álbumes? "Estábamos pasando el confinamiento en una granja, una granja de ovejas con mi hija Mary y sus cuatro hijos y su marido. Así que tenía a cuatro de mis nietos. Tenía a Mary, que es una gran cocinera, así que me iba al estudio. Y allí había otros dos chicos que venían y tenían mucho cuidado y estarían distantes y todo: mi ingeniero Steve y mi chico de equipo Keith. Así que los tres grabamos un disco", explica McCartney.

En cuanto a Taylor, asegura que todos los miembros de su equipo viven en diferentes partes del mundo así que ella se encargaba de hacer las canciones, se las mandaba al cantante principal, Matt, y él escribiría las primeras líneas. "Recuerdo pensar: 'Es muy eficiente'", añade Swift.

No hay duda de que la química que existe entre ambos artistas es pura, transparente y muy sincera. Unidos por su pasión por la música y la composición, Paul y Taylor se convierten en casi mejores amigos dentro de una relación protagonizada por una clara adoración por sus respectivos trabajos. Una relación que viaja desde fan-ídolo hasta compañeros.

Paul y Taylor, dos referentes de la música en diferentes generaciones que siguen llenando las páginas de la historia de arte con sus letras.