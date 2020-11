McFly vuelve con su álbum ‘Young Dumb Thrills’

Los seguidores de McFly están de enhorabuena. Después de diez años de espera, su banda favorita ha vuelto con nuevas canciones. De hecho, todas llegan en un álbum al que han decidido titular Young Dumb Thrills.

Este estreno no ha sido ninguna sorpresa, pues ya avisaron con los lanzamientos de Happiness y Tonight Is The Night, los temas que adelantarían los sonidos de este proyecto. "Creo que la distancia que tomamos los unos de los otros ha hecho que esto suene fresco otra vez. Hubo un nuevo ambiente y una apertura de mente a todo, y grabar cerca de nuestras casas nos dio muchísima libertad. No pasaba nada si alguno tenía que irse algún día, no lo sobreanalizábamos de más. Grabar se convirtió simplemente en parte de nuestras vidas", explica Danny.

Su compañero Harry describe el proceso de creación de Young Dumb Thrills como un "éxito enorme", y eso se ve reflejado a la perfección en cada una de sus canciones. Al más puro estilo McFly pero con un sonido renovado, la banda nos presenta un disco compuesto por 12 canciones que suponen 12 chutes de nostalgia para sus millones de seguidores repartidos por todo el mundo.

"Queremos que escuche nuestra nueva música cuánta más gente mejor, y cuando ellos decidan, queremos salir ahí fuera y jugar con nuestros fans. Pero para nosotros nada es comparable a estar con nuestros compañeros y hacer música increíble que le guste a la gente. Para nosotros es de eso sobre lo que trata McFly, asegura Judd.

Ya lo decían ellos: no siempre será fácil, pero McFly estará aquí siempre. La banda británica vuelve con más fuerza, seguridad, libertad y comodidad que nunca para continuar con una carrera musical que muchos daban por olvidada. ¡Más vale tarde que nunca!