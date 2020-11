Andrew Lincoln da un cambio radical para ‘Cuento de Navidad’

Sabrás quién es Andrew Lincoln si conoces, aunque solo sea un poco, la serie The Walking Dead. El protagonista de este violento e interminable apocalipsis zombi, Rick Grimes, fue el encargado de llevar a territorio seguro a decenas de supervivientes, pero en 2018 sus compañeros lo dieron por muerto a lo largo de la octava temporada. La productora de la serie, AMC, tenía mejores planes para él: rodar una batería de películas inspiradas en TWD (actualmente en proceso de producción) que servirían de complemento a la serie.

Desde entonces Lincoln ha estado prácticamente apartado de las cámaras. En cine y televisión solo ha colaborado en un proyecto reciente llamado Penguin Bloom, una película australiana donde trabaja con Naomi Watts (Lo Imposible) y Jacki Weaver (Animal Kingdom) que estrenará en enero del año que viene, pero nada más. The Walking Dead ha acaparado todo su tiempo y desde 2010, fecha en la que empezaron a cobrar vida los muertos vivientes, no ha tenido tiempo de trabajar para otra empresa que no fuera AMC.

La desaparición de su personaje le ha permitido probar nuevas líneas de trabajo, y desde hace unos días sabemos que el teatro será su próximo objetivo a corto plazo. Por eso lo hemos visto en el cartel de la obra teatral A Christmas Carol (Cuento de navidad) que se presentará en el teatro London's Old Vic este diciembre. Dos años después de la desaparición de Rick Grimes, Lincoln ha reaparecido con una enorme barba para interpretar al huraño y tacaño Scrooge, uno de los personajes míticos de la novela de Charles Dickens.

"Bajo circunstancias normales yo estaría entre el público viendo esta obra teatral", bromeaba Lincoln en una entrevista para The Old Vic. "He venido los dos últimos años porque me parece una producción teatral mágica, preciosa, perfecta. Me he hecho un gran fan de ella". Eso y porque considera que la pandemia ha herido de muerte al teatro, y rostros conocidos como el suyo pueden servir como reclamo para atraer a la población a los centros locales.

En la entrevista Lincoln revela que siente sus raíces ancladas a este tipo de arte. "La razón por la que me dediqué a la interpretación es por el teatro local", explica emocionado. "Trabajaba como camarero en el Bath Thatre Royal y así es cómo me enamoré del teatro: mientras veía a Richard Harris (Dumbledore en las dos primeras entregas de Harry Potter) en Pirandello. Por eso estoy aquí".