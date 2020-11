‘Cuarto Milenio’ retomó el caso Alcásser con el padre de Miriam que habló sobre los nuevos huesos

El crimen de Alcásser parece que nunca se cerrará del todo y es que hace poco un hombre se desplazó hasta La Romana - lugar en que encontraron los cuerpos de Desirée, Miriam y Toñi enterrados- y descubrió unos huesos que, tras hacerles las pruebas, confirmaron que eran de Miriam.

Por ello, Cuarto Milenio habló tanto con el descubridor de estas últimas pruebas como con Fernando García, el padre de la niña.

El primero afirmó que siempre ha estado muy interesado en el caso y que, tras ver una entrega del programa de Iker Jiménez hablando sobre las niñas, se desplazó hasta el lugar y encontró dichos huesos, casi 30 años después de lo ocurrido:

“Vi algo blanco, parecía la colilla de un cigarro. Me acerqué y parecía el resto de un hueso. Aparté la tierra de alrededor y vi que asomaban tres trozos más oscuro por debajo de la tierra, estaban muy en la superficie”, explicó.

Los huesos los bajé hasta mi localidad

Y añadió: “Siento que la Guardia Civil toma como incrédulo lo que les cuento y un poco raro porque los huesos los bajé hasta mi localidad, no sabía qué hacer en ese momento. No me esperaba este revuelo pero me duele haber removido la historia para las familias de las víctimas y haber causado dolor. Si se solucionada algo con esto me quedaría tranquilo”.

Fue entonces cuando Íker habló con Fernando que subrayó la teoría que ha mantenido siempre: “Miriam no murió 75 días antes de encontrarla. Murió en fechas muy recientes a su hallazgo. En la Romana fue el segundo enterramiento, eso lo tengo yo muy claro”.

Irregularidades hubo desde el primer momento

Por lo que le resulta "peculiar y sospechoso" que después de que se inspeccionara la zona de arriba abajo, 28 años después se encuentren huesos: “Irregularidades hubo desde el primer momento y lo denunciamos" y hasta insinuó que alguien pudiera haber puesto allí esos nuevos huesos. "Hasta que no encontremos a los verdaderos culpables, para mí este caso estará abierto”, concluyó