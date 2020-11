Sylvester Stallone se suma al Escuadrón Suicida

Sylvester Stallone es la última estrella en sumarse a la secuela de El Escuadrón Suicida que prepara James Gunn para DC Comics. La película cuenta con varias estrellas del reparto original, entre ellas Margot Robbie (El lobo de Wall Street) en el papel de Harley Quinn y Viola Davis (Viudas) en el de Amanda Waller, directora de las mortales misiones de este grupo de antihéroes. También volveremos a ver a Jai Courtney (Alita: Ángel de combate) dando vida al capitán Boomerang y a Joel Kinnaman (House of Cards) en el de Rick Flag.

Se desconoce aún cuál será el papel de Stallone en esta película, pero ha sido el propio Gunn quien ha confirmado que la legendaria estrella de Rocky y Acorralado tendrá un papel en esta nueva producción. Si será un principal, un secundario o si tan solo se trata de un cameo es un auténtico misterio.

Stallone compartirá pantalla con otros rostros que también suman por primera vez a la historia de los antihéroes: Idris Elba (The Wire) será el mercenario Bloodsport; Nathan Fillion (Firefly) tendrá el papel del metahumano T.D.K.; John Cena (Fast & Furious 9) interpretará al Pacificador o Peacemaker (Gunn prepara un spin-off sobre este personaje); Michael Rooker (The Walking Dead) encarnará al enmascarado Savant y Peter Capaldi (Doctor Who) demostrará su potencial supervillano con El Pensador.

"Siempre he disfrutado de trabajar con mi amigo Sylvester Stallone. Nuestro trabajo hoy en El Escuadrón Suicida no ha sido una excepción. A pesar de que es un icono del cine, la mayoría de las personas no tienen ni idea de lo increíble actor que es", escribía Gunn en su cuenta de Instagram tras publicar una imagen del rodaje de la nueva película de DC junto a la estrella de Creed.

El Escuadrón Suicida llegará a los cines el 6 de agosto de 2021 si el coronavirus lo permite. Con un poco de suerte James Gunn dejará el listón mucho más alto que su predecesor, David Ayer, con la infame Escuadrón Suicida de 2016.