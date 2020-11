Eso de ‘pandemia mundial’ está muy bien, pero la gente tiene que divertirse y los niños siguen teniendo que soñar, que con tanta mascarilla y tanta distancia social van a crecer unas generaciones muy raritas.

Para ellos está Doraemon, que seguirá presente en los cines japoneses durante los próximos meses.

Para empezar “Stand By Me, Doraemon 2”. La segunda parte de la película de animación digital centrará el foco en el futuro de Nobita, al que tendrán que acceder para satisfacer los deseos de su abuela (a la que visitan en el pasado) que quiere ver una foto del día de la boda de Nobita. Como imaginaréis, las cosas se pondrán muy raritas y, por la pinta del tráiler, especialmente pastelonas para el estándar al que nos tiene acostumbrados la serie de animación.

Doraemon no abandona los cines en tiempos difíciles.

Esta ‘Stand by Me, Doraemon 2’ cuenta con el mismo equipo de producción que tuvo la primera y esperamos que acabe llegando también a los cines de nuestro país, como ocurriera con su predecesora.

Pero no es todo, en 2021 llegará ‘Eiga Doraemon: Nobita no Little Star Wars’, un remake de la sexta película de Doraemon (que llegaba en 1985) y que trata de adaptar la trilogía de George Lucas al contexto que sirve la relación del niño más llorón de Japón y su gato complaciente.

En esta película, un alienígena acaba refugiado en casa de Nobita y arrastra a la pandilla a formar parte de la resistencia en una guerra espacial.

La experincia nos dice que las películas de dibujos de Doraemon llegan a nuestro país directamente en formato doméstico (las que llegan), así que no esperéis poder ver esta en salas de cine.

La pandilla y sus amigos alienígenas. / Toho Animation