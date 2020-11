Morrissey publica la versión de T. Rex que grabó con David Bowie en 1991

Desde hace décadas, hemos asistido a algunas de las colaboraciones más importantes de la escena del rock. Cuando dos artistas se llevan bien, lo mejor es unir sus fuerzas y crear colaboraciones entre ellos. Ahora, casi 30 años después de que ocurriera, ha aparecido una colaboración en vivo entre David Bowie y Morrissey.

Se trata de una versión de Cosmic Dancer, un tema de la agrupación glam T-Rex. El dúo había unido sus fuerzas durante una presentación en The Forum, en la ciudad de Los Ángeles, en 1991. En los últimos años habrían circulado en internet algunos extractos de esta presentación, pero a partir de ahora ya podemos disfrutarla de forma oficial.

Además de ya estar disponible en las plataformas de streaming, el tema será publicado en vinilo en febrero de 2021. Este mismo sencillo incluirá del otro lado un cover que Morrissey realizó a That's Entertainment, un tema de The Jam que no se trata de la mima versión que él habría realizado en 1993.

Hace algunos años, Morrissey había sido muy criticado por ningunear a Bowie. Fue en un concierto en directo en su Manchester natal, en el que nombró a varios de los artistas fallecidos más importantes de la historia, en el que se le olvidó mencionarlo. Ahora, quizá este acto sirva para enmendar esta situación. El ex The Smiths publicó a comienzos de este año su decimotercero disco, I Am Not a Dog On a Chain. Ambos habrían tenido una tensa relación desde 1995, cuando realizaron su gira juntos.