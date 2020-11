Katy Perry hace historia con ‘Hot N Cold’ doce años después de su lanzamiento

Katy Perry ha vuelto a hacer historia. La californiana se ha convertido en la primera artista femenina en conseguir tener seis vídeos con más de mil millones de reproducciones en Youtube. ¿El último clip de la diva que lo ha conseguido? Nada más y nada menos que con Hot N Cold, una de las canciones que la catapultó a la fama.

Hot N Cold fue uno de los singles del segundo álbum de estudio de Perry, One of the boys, que salió en 2008. La canción, que estuvo producida por Luke y Benny Blanco, se convirtió en todo un éxito y a día de hoy sigue sonando en las salas de baile. ¡Y no nos extraña!

Ahora, doce años después de su lanzamiento, el tema ha conseguido sumar 1000 millones de reproducciones en Youtube con su videoclip donde vemos a la californiana vestida de novia persiguiendo a su novio el día de la boda.

Hot N Cold es el sexto tema que consigue esta cifra, posicionando a Katy Perry como la única mujer en haber conseguido tener seis vídeos con más de mil millones de reproducciones. Los otros temas de la diva californiana que han conseguido pasar esta cifra son los siguientes:

-Roar (3211 mil millones)

-Dark Horse (2900 mil millones)

-Last Friday Night (1293 mil millones)

-Firework (1270 mil millones)

-Bon Appetit (1031 mil millones)

Lo curioso es que Hot N Cold es el primer vídeo que consigue posicionarse por encima de esta cifra de su segundo disco de estudio. Recordad que en aquel trabajo también estuvo el sonado tema I Kissed a Girl.

Ahora mismo, Ozuna es el artista con más vídeos con mil reproducciones de Youtube. El artista de reguetón le arrebató el puesto a Justin Bieber en 2019, quien hasta entonces tenía el título. ¿Conseguirá Katy Perry alzarse con la corona?