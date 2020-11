La cantante argentina, Lali Espósito, maravilló a todos sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo disco Libra. Apenas 24 horas antes de que su cuarto álbum de estudio saliera a la luz, Lali dejaba a todos boquiabiertos con Ladrón, su colaboración junto a su compatriota y artista líder del movimiento trap argentino, Cazzu.

Libra es una apuesta de 11 canciones en las que la artista argentina deja todo su interior al descubierto, mostrando íntimamente su carácter y sumergiendo a los oyentes en un océano de autenticidad y empoderamiento. Su nuevo trabajo consigue equilibrar todas las facetas de Lali, mezclando y apostando por diferentes ritmos dentro del pop e incluyendo fusiones con ritmos del Reggaetón.

Ladrón es uno de los temas más energicos y ardientes del disco. Las dos reinas de la música urbana unen su talento y cantan a ese "ladrón" que les "robó un beso". Un himno repleto de empoderamiento y liderazgo femenino con un videoclip en blanco y negro grabado entre Buenos Aires y Madrid y una coreografía extravagante que no deja indiferente a nadie.

El nuevo material incluye colaboraciones como No puedo olvidarte junto a uno de los dúos más populares del momento, Mau y Ricky y también con el cantautor colombiano Camilo. Pero no sólo encontramos este single, Noriel es otro de los artistas que acompañan a Lali en este nuevo camino con Pa' que me quieras en una mezcla perfecta de Reggaeton y Pop.

Lali sorprendió a todos sus seguidores con el lanzamiento de su disco: Libra

La cantante argentina reunió a famosos artistas y productores para la producción y composición de su nueva música, por ejemplo, en Eclipse, que cuenta con la producción de Julio Reyes Copello, o en la balada moderna, Enredaos con el artista Abraham Mateo.

Y sin duda, uno de los must del disco que debes escuchar es Una esquina en Madrid, el cierre del álbum, una mágica canción que escribió Lali junto a Fito Paez y que, aunque te sacará alguna lágrima, también te hará sonreír y reencontrarte con el niño que todos llevamos dentro.

Libra también acumula éxitos musicales que le han acompañado durante toda su trayectoria musical. Entre ellos, los singles: Fascinada, Lo Que Tengo Yo, Laligera y la exitosa colaboración con CNCO, Como Así.

Lali vive uno de sus momentos más dulces profesionalmente, recientemente, la artista recibió el premio de "Artista Social del Año" en los Premios Billboard de Música Latina 2020 y ahora, celebra el lanzamiento de Libra, un disco capaz de seducir a cualquiera que lo escuche.