Alejandro Sanz: “Necesitamos paz interior en medio de tanto caos ”

Alejandro Sanz y Tini Stoessel se conocieron en La Voz. Él era el coach y ella su asesora en la segunda fase del talent musical. De esta experiencia profesional surgió una bonita amistad que recientemente quisieron consolidar con el lanzamiento de una de esas colaboraciones que tocan la fibra. El español y la argentina traen de vuelta el pop romántico con Un beso en Madrid, una poderosa balada que está teniendo una gran acogida en las principales plataformas de streaming. Para conocer todos los entresijos del tema, Tony Aguilar ha contado esta semana en LOS40 Global Show con sus dos protagonistas.

Así se fraguó la colaboración

"En La Voz nos volvimos muy amigos", cuenta Tini nada más empezar la entrevista. "Sin embargo, no me animé a mostrarle la canción estando en el programa. Mi padre me decía que me animara, que lo peor que me podía pasar es que me dijera que no. Finalmente me animé, le mandé un WhatsApp y cuando me dijo que era preciosa y que entraría al estudio para meterle trabajo…nunca me voy a olvidar de esa noche".

Videoclip oficial de 'Un beso en Madrid'

"Es una historia que cuenta Tini y lo único que hice fue entrar en la canción y no estropearla mucho", añade Alejandro Sanz. "Cuando una canción te gusta se presta a que puedas llenarla de arreglos, empacarla…y sinceramente creo que optamos por lo mejor que era adaptarme a la tesitura, hacer algunas partes más mías y hemos conseguido mantener el espíritu de la canción".

El vídeo viral con el que Alejandro Sanz se siente representado

Tony Aguilar no ha querido dejar pasar la oportunidad de preguntarle al cantante por el vídeo viral que compartió en sus redes sociales. "Subiste un vídeo de un señor tocando el piano en medio de una calle en la que la gente estaba protestando contra las restricciones. Decías que ese momento te representaba", dijo el presentador, a lo que Sanz respondió: "Necesitamos esa paz interior en medio de tanto caos y sobre todo tanta tirantez. Y ese señor no se inmutaba cuando le pasaban los objetos por encima. Seguía tocando, metido en esa burbuja a salvo de todo lo que le pasaba alrededor", explicó. "Me pareció una metáfora muy bella, porque nos tenemos que refugiar en la música, la cultura y nuestras emociones".

"No hay que perder la esperanza"

Tini y Alejandro Sanz también han querido mandar un mensaje de apoyo a todas esas personas que están pasando un mal momento por la pandemia. Ambos coinciden en lo mismo: lo importante que es tener esperanza. "Más allá de lo malo creo que nunca hay que perder la esperanza. Las cosas se van a acomodar en algún momento. Más allá de lo triste que está sucediendo creo que hay mantener la frente en alto con esperanza, que es lo único que nos queda en estos momentos", afirma la cantante de Fresa.

"Recomiendo un libro: El hombre en busca del sentido. Ahí van a encontrar muchas respuestas de la resistencia, de lo que el ser humano es capaz, de la fuerza que tiene la esperanza…Nos tenemos que mantener unidos porque vamos a salir de esta. Va a tardar un poco más, pero vamos a salir de esta y tenemos muchas cosas que aprender", señala Alejandro Sanz.

