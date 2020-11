‘Dash & Lily’: 10 curiosidades de Austin Abrams, el protagonista al que has visto en otras series de éxito

Navidad y comedias románticas son un tándem inseparable cuando llegan estas fechas. Netflix ya se ha llenado de películas y series que apuestan por esta fórmula y una de las que ha llamado la atención es Dash & Lily. Una serie de 8 episodios que nos cuentan la historia de dos jóvenes que no se conocen, pero empiezan a mantener una relación a través de un cuaderno rojo en el que van escribiendo y dejando por diferentes lugares de Nueva York, donde viven.

A Dash no le gusta la Navidad. Tiene un carácter gruñón y cínico y le toca lidiar con su ex. Lily está llena de espíritu navideño y nunca la han besado. Muchos la consideran rara. Sus vidas se cruzan y… no vamos a hacer spoiler. Pero ya hay mucho público juvenil que se ha enganchado a su historia.

Y a muchos les ha sonado la cara de su protagonista, Austin Abrams. Si te ha pasado, pero no caes en dónde le has visto antes, tranquilx porque te vamos a presentar a este actor a través de 10 curiosidades sobre su vida y obra.

#1. Su edad

Su carácter serio y responsable en la serie le hace parecer, quizás, algo mayor. Pero, en realidad, Abrams tiene 24 años casi recién cumplidos. Nació el 2 de septiembre de 1996. Por si alguno es de seguir horóscopos, sabrá que es virgo.

#2. Familia

Sus padres son doctores y no están relaciones con el mundo del artisteo, por eso se sorprendieron cuando su hijo les dijo que quería ser actor. Descubrió su vocación tras asistir a un campamento de teatro cuando tenía 8 años y le tocó hacer de Chip, la taza de La bella y la bestia. Su hermana pequeña, Ashley Abrams, también es actriz.

#3. Euphoria

Hemos podido verle en una de las últimas series juveniles que más tendencia ha generado. No es uno de los protagonistas de Euphoria per sí parte del elenco. Interpreta a Ethan, un personaje recurrente que sale con Kat Hernández (Barbie Ferreira).

#4. The Walking Dead

Tampoco es uno de los personajes principales de The Walking Dead pero sí ha estado presente tanto en la temporada 5 como la 5. Da vida a Ron Anderson.

#5. Chemical Hearts

Si en Netflix podemos verle en Dash & Lily, en Amazon Prime Video, podemos verle en la película Chemical Hearts. Da vida a Henry Page, un adolescente que se enamora de Grace, pero descubre que todavía está superando la pérdida de su novio de la secundaria. Y esa Grace no es otra que Lili Reinhart que, además, es la productora de la cinta.

#6. Otros trabajos

Aunque hemos hablado de Dash & Lily, Euphoria o The Walking Dead, a Austin Abrams le hemos podido ver en otras series de éxito como This is us, Shameless o Sillicon Valley, aunque sus personajes no han sido protagonistas. También participó en la película basada en la novela de John Green, Ciudades de papel.

#7. Sin redes sociales

Tiene 24 años y eso hace casi impensable que no esté conectado a las redes sociales, pero ocurre. No le gustan. Durante una entrevista con Coup De Main explicó que “no está interesado en mostrarle a la gente su vida”. Describió a Instagram como “una trampa mental”.

#8. T2 de Dash & Lily

El actor se ha pronunciado sobre una posible segunda temporada de la serie pese a que tenga un final cerrado y feliz. “Realmente no sé qué está pasando con eso. Creo que la forma en que Netflix funciona es algo que está en el aire, miran los números antes de decidirse a renovar. Entonces, realmente no sé qué está pasando con eso, pero definitivamente parece ser una posibilidad”, aseguraba en Us Weekly.

#9. Escena favorita

Si tiene que elegir su escena favorita de Dash & Lily, lo tiene claro y lo comentó en una entrevista con Popsugar. “Realmente disfruté haciendo la escena con Midori en la fiesta cuando nos conocimos, solo porque nunca llegamos a trabajar juntos. Definitivamente fue un buen momento”, confiesa. Y es que ese escape room que se montan en la ciudad hace que no hayan tenido muchas posibilidades de rodar juntos.

#10. Relaciones sentimentales

Que no tenga perfil en ninguna red social ya indica la discreción con la que lleva su vida privada. No le gusta compartir detalles personales y de ahí que no haya noticias sobre sus posibles relaciones sentimentales. Hay páginas que dicen que su estado civil es soltero, pero nunca se sabe.