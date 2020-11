Una ex monja de clausura se declara fan absoluta de Maluma en 'First Dates'

First Dates ha dejado muchas citas memorables a lo largo de su historia y, sin duda, ayer la pequeña pantalla fue testigo de una de las más peculiares. Su protagonista, llamada Águeda, había sido monja de clausura durante 22 años, pero decidió abandonar la vida religiosa para vivir su amor. Ahora, en estado de viudedad y decidida a encontrar el amor asistió al programa de Carlos Sobera dispuesta a revolucionarlo.

Águeda explicó que entró a formar parte del convento con 21 años y que allí vivió muy feliz durante 20 años cuidando a las mayores, pero que abandonó su vida como religiosa porque se planteó muchas preguntas sobre su existencia. “Yo ahora no voy ni a misa”, confesaba Águeda quien ha hecho un cambio de vida tal que ahora es una amante del reggaetón y, en concreto, una gran admiradora de Maluma.

De hecho, cuando Carlos Sobera le preguntó sobre el tipo de hombre que le gustaría encontrar ella respondió: "Me gusta Maluma…¡y mucho! No sé por qué, tiene una gracia". Tales eran sus expectativas que, cuando vio a Julián, un ex minero de 60 años dispuesto a ser su cita, ella confesó ante las cámaras que se esperaba alguien más joven y volvió a insistir en que a ella quien le gusta es Maluma.

Águeda fue monja de clausura durante 22 años y, después de enviudar tras 10 años de amor, saca en claro que se está mejor acompañada 👫 ¿Será Julián el hombre con el que bailar al ritmo de Maluma? 🔥 #FirstDates16N https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/OPkhCgQfnw — First dates (@firstdates_tv) November 16, 2020

Tal era el fenómeno fan de la invitada a First Dates por Maluma que Lidia anunció una canción especial del colombiano para que los presentes en el restaurante se lanzasen a bailar. La oportunidad perfecta para demostrar una vez más el amor de Águeda por el intérprete de Hawai: "¡Me encanta Maluma! Es como una pastilla que nunca me tomo…¡me emociona! Es que me estremece ese hombre…"

En First Dates acaba de aparecer una mujer que dice ser ex monja y que su prototipo de hombres es Maluma. Give me moreeeeeeee — VUELA (@aliiciav7) November 16, 2020

#FirstDates ex-monja, que le estorba la gente, le gusta Maluma y el olor a porro ... que ama pic.twitter.com/ed4s18yLTd — JVM (@JViMo) November 16, 2020

la señora de first dates que acaba de decir: m esperaba alguien mas joven, a mi me gusta maluma

señora la amo — catiiii💚🦈 (@porcelcati) November 16, 2020

¿Su parte favorita del periódico? ¡Las esquelas!

"¿Lees la prensa?", le preguntó intrigada a su cita. Una pregunta a la que Julián respondió de forma afirmativa, contándole que acostumbra a ir a una cafetería a desayunar y a leer el periódico sin saber que la siguiente sorpresa de la noche estaba a punto de llegar. Fue cuando Águeda le dijo: "¿Qué es lo primero que lee? Yo las esquelas, me encantan las frases de las esquelas. Sobre todo la frase ‘te recordamos con cariño’". Algo que dejó totalmente impactado a Julián, que insistió en mostrar su rechazo hacia este tipo de contenido de la prensa.

"A mí me gusta el olor a porro", confesaba Águeda

Otra de las revelaciones más impactantes de Águeda fue cuando confesó que le gustaba el olor de los porros de marihuana, una revelación que hizo reír a Julián: "Me gusta el olor a porro. Cuando pasa alguien y huele digo, pues huele interesante”

Una cita que no llegó a buen puerto, ante la negativa de él. Aunque, Águeda se sintió de lo más decepcionada porque Julián no le invitó la cena, algo que no dudó en reprochárselo a su cita, llevando a una gran discusión en el momento final de la cita.

Desde luego, no cabe duda de que Águeda debió ser la revolución del convento.