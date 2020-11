El castigo de Josie si se le escapa el nombre del ganador de ‘MasterChef Celebrity’

Se empieza a notar que falta gente en las cocinas de MasterChef y eso solo puede significar una cosa: la final está cada vez más cerca. Ainhoa Arteta, Raquel Meroño, Florentino Fernández, Celia Villalobos, Gonzalo Miró, La Terremoto, Josie y Nicolás Coronado son los únicos famosos que siguen en la competición, aunque todavía no hay un claro ganador.

El nombre del nuevo MasterChef Celebrity España es, con permiso de Mask Singer: adivina quién canta, el secreto mejor guardado de la televisión y a los concursantes más les vale no decir nada porque les podría caer una buena, tal y como desveló Josie esta semana en La Lengua Moderna de la Cadena Ser.

"He entrado ahora en el programa 9 [que es el que se emite este martes] y son 12 capítulos, pero vamos, igual me echan en el próximo o igual he ganado, igual vete tú a saber", afirmó el estilista en el programa radiofónico, a lo que Quequé añadió: "Igual tenemos al ganador de Masterchef Celebrity aquí sentado".

El gran @Josietwitteando va a estar esta tarde en La Lengua Moderna. Maravillosa charla la que ha tenido con @VALValeriaRos y @_Queque_. A las 19.00h en Youtube, podcast y web de @la_SER. pic.twitter.com/cyJshL61bX — La Lengua Moderna (@lalenguamoderna) November 16, 2020

Josie, muy consciente de la cláusula de confidencialidad que tienen todos los participantes de la franquicia MasterChef tiró de su humor y naturalidad para responder al presentador: "No puedo contar nada porque me explota un crowdfunding en mi cara. No puedo contar nada. Mis labios sellados".

En el programa 9 de 'MasterChef Celebrity'…

MasterChef Celebrity 5 recibe este martes a Boris Izaguirre, finalista de la cuarta edición, que vuelve a las cocinas para aconsejar a los aspirantes en la primera prueba de la noche. Además, Barcelona acoge la prueba de exteriores, donde los celebrities tendrá el lujo de cocinar en Las Ramblas.

La primera prueba, con Boris, no será un reto cualquiera. A través del juego del bingo los famosos conocerán con qué ingredientes podrán trabajarán. ¿Quién tendrá más suerte y cantará bingo? Las sorpresas no terminarán aquí y los aspirantes recibirán la visita de alguno de sus amigos, que serán los comensales de lujo.

En las Ramblas de Barcelona, se enfrentarán a dos menús diseñados por los chefs Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch, del restaurante Disfrutar, con dos estrellas Michelin, expertos en cocina molecular. Y por si no fuera suficiente, Luna y Alberto, exaspirantes de MasterChef 8, también supervisarán el cocinado por equipos.