Todavía nos sorprende descubrir nueva música o contenidos inéditos de algunos artistas después de años guardados en algún cajón. Nos encanta desempolvar antiguas canciones y disfrutar de novedades, aunque se hayan creado ya hace unos años.

La reina de la Navidad, Mariah Carey, acaba de estrenar un videoclip, pero lo más sorprendente es que se trata del tema Underneath the stars, una canción de 1996 incluida en su quinto álbum Daydream. Era muy reclamado desde hace años por sus fans y ahora ya ha llegado, más de dos décadas después.

En este vídeo podemos ver a una Mariah Carey muy joven, con solo 26 años, intercalando imágenes rodadas durante la gira europea y las presentaciones a los fans de Daydream en Reino Unido y Países Bajos. "Es una de mis canciones favoritas del álbum Daydream y de alguna manera nunca se lanzó. Estoy muy feliz de haberla encontrado para #MC30″, tuiteó Carey para compartir la noticia.

La existencia o no de este vídeo musical se había convertido en una leyenda entre los fans de la cantante. De hecho, en el año 2012 ella misma anunció que había grabado la imagen del clip, pero que lo había perdido posteriormente. "Grabé un vídeo de Underneath The Stars en Francia e Inglaterra que nunca se publicó y no sé dónde está" escribió en su momento.

Mariah Carey estrena el videoclip de ‘Underneath the stars’ 24 años después

Se trata de uno de los nuevos contenidos que forman parte de #MC30, una conmemoración con la que, desde hace semanas, publica cada viernes remezclas, canciones poco conocidas, piezas a capella o nostálgicas actuaciones en directo que recorren su larga carrera musical.