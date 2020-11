Esto es lo que hace Lady Gaga cuando está triste

Hay ocasiones en las que el ánimo nos abandona y nos sentimos completamente abatidos psicológicamente. Ocasiones en las que solo nos apetece pasar las horas en el sofá de nuestra casa. Pues bien, de esas ocasiones no se libran ni las propias celebrities.

Este es el caso de Lady Gaga, quien ha querido mostrarse transparente y honesta con sus seguidores en redes sociales. Aunque ella ha encontrado su propia cura contra estos días grises.

Haciendo referencia a su marca de maquillaje Haus Labs, la cantante confiesa que se estaba sintiendo "triste" y "deprimida", por lo que pensó en "cómo mucha gente está teniendo dificultades durante la pandemia". "He decidido maquillarme para animarme y me ha recordado algo en lo que siempre he creído", desvela la intérprete de Rain On Me.

"Es muy importante que celebres, que vivas con colores y que te regocijes en esa alma valiente que eres. Celebra tu valor, tu cultura, tu voz en el mundo. Eres esencial, así como también lo es tu alegría", concluye la cantante. En la imagen podemos ver cómo luce un look de maquillaje con eyeliner y una sombra nude sotifisticada.

Estas palabras han servido de chute de energía y motivación a todos aquellos que sufren momentos difíciles en esta nueva crisis social. "Te amo", "Reina bella" y "Perfecta" son algunos de los elogios que han inundado la publicación de la cantante.

Lo cierto es que no es la primera vez que nuestra protagonista demuestra ser una mujer cercana, atenta y sincera con sus seguidores. Hace unos meses, regaló una de sus chaquetas a una fan que se cruzó con la cantante por las calles de Nueva York. Un gesto que no cualquier súper estrella de la música tiene con desconocidos.

Y tú, ¿seguirás el consejo de Mama Monster?