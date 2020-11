Apple empieza las pruebas de teléfonos plegables

Desde el momento en que Samsung empezó a desarrollar su Galaxy Fold, ha habido especulaciones acerca de que Apple estuviera trabajando en un competidor dentro de la familia iPhone. Ha habido informes de patentes que se han quedado por el camino, y es que la mayoría acaban en un cajón con llave.

Un nuevo informe del Economic Daily asegura que Apple está enviando muestras de teléfonos plegables desde sus proveedores en China, incluyendo Foxconn y New Nikkon.

Desde la compañía están evaluando si usar pantallas OLED o microLED. La decisión cambiaría drásticamente el proceso de fabricación, puesto que la tecnología microLED es de reciente aparición, ofreciendo un mayor brillo de pantalla, saturación y eficacia de energía.

Hasta entonces, Apple está en plena fase de pruebas de dispositivos plegables, específicamente la pantalla y la bisagra. Informan que Samsung es la que les está aprovisionando de pantallas, y las bisagras vienen de New Nikkon y serán montadas por Foxconn.

Estas bisagras están siendo probadas para más de 100.000 doblados, y como decíamos, las ha dejado a cargo de New Nikkon, la empresa que produce las bisagras de sus MacBooks, así que están en buenas manos.

En el pasado, el número de pliegues que se esperaba de un ordenador portátil oscilaba entre 20 y 30 mil, y para los de mayor gama podía llegar a los 50.000. Sin embargo, para los teléfonos móviles se requiere que el número alcance los 100.000.

Según los informes, Apple apunta como fecha objetivo para su iPhone plegable a septiembre de 2022. Por supuesto, no marquemos en rojo el calendario tan rápido, puesto que otras informaciones anteriores hablaban de tenerlo listo este año, cosa que ya no va a pasar, pero muestra que el baile de fechas ha empezado y no sería sorpresa que Apple decidiera sacarlo el año que viene.

Véase la patente... / GSM Arena

Es demasiado pronto también para definir la forma final del teléfono. Se han visto patentes con forma de concha, como los usados en el Galaxy Z Flip o el Moto Razr, incluso una patente con dos pliegues, que reduciría el dispositivo a un tamaño aún más compacto.

Ya veremos cuál es el diseño elegido, pero una cosa sabemos, y es que, tratándose de Apple, no va a ser el plegable más barato del mercado.