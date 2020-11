De Doja Cat a The Weeknd: el repaso a la lista semanal, vídeo a vídeo

Esta semana, The Weeknd repite en el número uno de la lista de LOS40 con In your eyes, lo que convierte al canadiense en uno de los tres artistas que más semanas (cinco) han estado en la posición de honor este año (estuvo tres, no consecutivas, con su anterior single, Blinding lights, que sigue en lista como récord de permanencia: 43 semanas, y ahora en el #35); los otros dos son Pablo Alborán y Ava Max. La cuenta atrás se inicia con otra canción que también fue número uno: Say so, de la rapera Doja Cat, que hace doblete ya que también figura entre los 40 éxitos del momento con su colaboración con Ozuna y Sia, Del mar (#25). Sirva ese breve preámbulo para esbozar lo que depara el repaso al chart en vídeo (en la parte superior), donde encontramos varios dobletes, un triplete (el de Dua Lipa) y la novedad de La noche suena, el tema a dúo de David Otero y Dani Fernández (#36), cuya incorporación deja fuera a Topic feat. A7S con Breaking me. Dale al play y disfruta.